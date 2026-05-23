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Juanda Caribe rompe en llanto al mencionar a Sheila Gándara en La casa de los famosos Colombia

El participante protagonizó uno de los momentos más emotivos de la recta final del reality al dedicarle unas palabras especiales a Sheila Gándara.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Juanda Caribe sorprendió al dedicarle emotivo reconocimiento a Sheila Gándara en La casa de los famosos
Juanda Caribe sorprendió al dedicarle emotivo reconocimiento a Sheila Gándara en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

Los participantes de La casa de los famosos Colombia vivieron una de las dinámicas más emotivas de toda la temporada antes de conocer quiénes serán los cuatro finalistas oficiales de la competencia.

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En medio de la recta final del reality, los famosos participaron en una ceremonia especial donde recibieron un reconocimiento por la disciplina, resistencia y perseverancia que demostraron durante los más de 130 días de convivencia dentro de la casa.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el protagonizado por Juanda Caribe, quien sorprendió al dedicarle su reconocimiento a Sheila Gándara en medio de toda la polémica que rodea actualmente su relación.

Juanda Caribe tuvo inesperado gesto con Sheila Gándara dentro de La casa de los famosos
Juanda Caribe tuvo inesperado gesto con Sheila Gándara dentro de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Por qué los famosos recibieron un reconocimiento en La casa de los famosos Colombia?

Previo a la gala de eliminación que definirá a los finalistas de esta temporada, El jefe organizó una ceremonia de graduación para reconocer el esfuerzo emocional y mental de los participantes.

Durante la actividad, cada famoso recibió una medalla y un diploma simbólico mientras sus familiares les dedicaban emotivas palabras frente a todos sus compañeros.

La dinámica estuvo cargada de lágrimas, abrazos y mensajes de agradecimiento, pues muchos participantes aprovecharon para recordar todo lo que han vivido dentro del reality durante estos meses.

En el caso de Juanda Caribe, quien sigue en riesgo de eliminación, el momento estuvo acompañado por su mamá, Esmeralda, quien destacó las cualidades humanas del humorista.

La mujer describió a su hijo como un gran ser humano, un amigo leal, un excelente padre y una persona que ha trabajado siempre por el bienestar de su familia.

Juanda Caribe dedicó importante reconocimiento a Sheila Gándara y a su hija Victoria
Juanda Caribe dedicó importante reconocimiento a Sheila Gándara y a su hija Victoria (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre Sheila Gándara?

Al momento de recibir el reconocimiento, Juanda Caribe aprovechó para dedicar unas palabras a las personas más importantes de su vida.

El participante recordó a su padre, a su madre y a su hermano, asegurando que todo lo que ha hecho dentro y fuera de la competencia siempre ha sido para hacerlos sentir orgullosos.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que también mencionó a su hija Victoria y a Sheila Gándara, pese a toda la controversia que ha existido alrededor de su relación durante el reality.

Juanda aseguró que dedicaba el diploma tanto a su hija como a Sheila, dejando claro que siguen siendo personas fundamentales para él.

“Todo lo que haya hecho durante mi vida y estos 132 días aquí, han sido para hacer sentir orgulloso a mi papá y a tí, a mi hermano y hoy y siempre hasta el último día de mi vida a mi hija Victoria, a la que le dedico este diploma junto a su mamá, Sheila”, finalizó

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