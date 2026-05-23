Sheila reapareció en redes luego del llanto de Juanda Caribe por ella en La casa de los famosos

Sheila Gándara volvió a aparecer en redes sociales luego del emotivo momento que protagonizó Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia, donde terminó llorando mientras le dedicaba unas palabras especiales durante una dinámica de reconocimiento.

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La barranquillera, quien ha estado alejada de las polémicas relacionadas con el reality en los últimos días, compartió varios videos en sus historias de Instagram.

Su reaparición llamó la atención de los seguidores del programa, especialmente porque ocurrió pocas horas después de que Juanda Caribe la mencionara frente a todos sus compañeros dentro de la competencia.

Reaparece Sheila Gándara tras conmovedor momento de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

¿Por qué Juanda Caribe lloró al mencionar a Sheila Gándara?

En una dinámica organizada por El Jefe, los semifinalistas recibieron una especie de “graduación” simbólica por haber superado más de 130 días de convivencia dentro de la casa.

Durante la ceremonia, los familiares de los participantes les entregaron reconocimientos y mensajes especiales resaltando el esfuerzo emocional y mental que han enfrentado durante el reality.

Juanda Caribe vivió uno de los momentos más emotivos de la noche al recibir unas palabras de su mamá, Esmeralda, quien destacó sus cualidades como hijo, padre y ser humano.

Al tomar la palabra, el humorista no pudo contener las lágrimas y recordó a las personas más importantes de su vida.

Además de agradecerle a su familia, Juanda dedicó el reconocimiento a su hija Victoria y también a Sheila Gándara, dejando claro que ambas siguen ocupando un lugar importante en su vida.

“Todo lo que haya hecho durante mi vida y estos 132 días aquí, han sido para hacer sentir orgulloso a mi papá y a tí, a mi hermano y hoy y siempre hasta el último día de mi vida a mi hija Victoria, a la que le dedico este diploma junto a su mamá, Sheila”, expresó el humorista

Sheila Gándara volvió a pronunciarse en redes tras ser mencionada por Juanda Caribe (Foto Canal RCN)

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¿Qué compartió Sheila Gándara tras las palabras de Juanda Caribe?

Horas después de que el momento se viralizara en redes sociales, Sheila reapareció en sus plataformas digitales mostrando parte del proceso de recuperación de la operación estética a la que se sometió recientemente.

La creadora de contenido compartió videos junto a su masajista que llegaba a realizar los masajes postoperatorios que ayudan a disminuir la inflamación.

Entre risas, Sheila comentó que sus seguidores no imaginan todo lo que ha tenido que soportar durante la recuperación y aseguró que “se van a morir” cuando vean el resultado final de la operación.

Además de compartir detalles de su recuperación postoperatoria, la barranquillera también enterneció a sus seguidores al publicar un video de su hija Victoria realizando ejercicios de motricidad mientras aprendía a trazar figuras sobre unas hojas.

Aunque no reaccionó directamente a las palabras de Juanda Caribe, muchos usuarios siguen al tanto de sus publicaciones para ver si responde ante el gesto de su expareja.