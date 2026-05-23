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¿La Segura está embarazada? La creadora de contenido respondió tras comentarios sobre su apariencia

La influenciadora decidió aclarar las especulaciones sobre un posible embarazo luego de que varios seguidores comentaran sobre su apariencia física en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La Segura habló sobre rumores de embarazo y confesó: “sabía que lo iban a notar”
La Segura habló sobre rumores de embarazo y confesó: “sabía que lo iban a notar” (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

La Segura volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de responder una de las preguntas que más le han hecho recientemente en redes sociales: si está embarazada.

La influenciadora decidió aclarar los rumores por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde habló con total sinceridad sobre los cambios físicos que varios usuarios comenzaron a notar en ella durante los últimos días.

¿La Segura está embarazada? La creadora de contenido respondió tras comentarios sobre su apariencia
¿La Segura está embarazada? La creadora de contenido respondió tras comentarios sobre su apariencia (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

¿La Segura está embarazada?

Todo comenzó cuando uno de sus seguidores le preguntó directamente si estaba esperando un bebé, asegurando que la veía “más repuestica”.

Ante esto, La Segura respondió entre risas que ya sabía que muchas personas iban a notar el cambio físico y aclaró de inmediato que no se encuentra embarazada.

La creadora de contenido explicó que actualmente tiene una “T de oro” en el útero, un método anticonceptivo femenino que utiliza precisamente para evitar un embarazo por ahora.

Además, confesó que durante el tiempo que estuvo en Cali junto a su familia aprovechó para comer todo lo que se le atravesó. Con humor, aseguró que comió “hasta pasto” durante esos días, razón por la que siente que aumentó un poco de peso y luce diferente en algunas fotos y videos.

Incluso, bromeó diciendo que todavía falta todo lo que piensa comer durante su viaje a Corea, por lo que cuando regrese a Medellín tendrá que entrar en “bariátrica”.

Las declaraciones rápidamente causaron reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad con la que habló sobre su cuerpo y los cambios físicos.

¿Cómo sigue La Segura con su dolor crónico?

Además de responder preguntas sobre su vida personal, La Segura también habló sobre el estado actual de salud relacionado con el dolor crónico que padece desde hace varios años.

La influenciadora recientemente se sometió a un procedimiento médico con un neuroestimulador en la columna buscando disminuir el dolor constante que enfrenta diariamente.

Sin embargo, confesó que el tratamiento no funcionó como esperaba y que incluso el malestar empeoró después del procedimiento.

A pesar de esto, La Segura aseguró que decidió no permitir que el dolor limite su vida ni su faceta como mamá. Según contó, después de convivir durante años con esta condición, aprendió a seguir adelante incluso en medio de los días más difíciles.

La segura decidió aclarar las especulaciones sobre un posible embarazo
La segura decidió aclarar las especulaciones sobre un posible embarazo (Foto Canal RCN)
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