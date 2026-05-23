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Actriz colombiana reveló nuevos detalles de su divorcio: “Me hacía falta vivir”

La actriz que goza de un gran reconocimiento en Colombia abrió su corazón al hablar de una relación que duró 10 años.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Mabel Moreno se divorció tras una relación de 10 años.
La actriz Mabel Moreno habló abiertamente de las razones para divorciarse. Foto: Freepik

Mabel Moreno, reconocida por su trabajo en distintas producciones colombianas, habló abiertamente de los motivos que la llevaron a divorciarse. Mabel reveló las razones para dejar atrás una relación de 10 años.

¿Qué nuevos detalles contó Mabel Moreno sobre su divorcio?

En primer lugar, Moreno fue consultada sobre las parejas que ha tenido y las experiencias que estas le han dejado.

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La actriz reconoció que “ha llorado por amor”, pero tampoco se arrepiente de nada y siente que experiencias buenas también le han quedado.

Mabel afirmó que vivió episodios de ingenuidad y pensó que los aspectos malos se disiparían fácilmente; sin embargo, una relación de 10 años le terminó dejando grandes lecciones.

“¿Quién dijo que esa era la única posibilidad en mi vida? Yo quiero vivir mi vida. Lo que me llame las entrañas para vivir, no la vida que la gente quiere que yo viva”, expresó Mabel en medio del programa ‘Mujeres sin filtro’.

Posteriormente, enfatizó en cómo ha aprendido a vivir y analizar las relaciones amorosas en la actualidad, quedándole varias reflexiones.

Mabel Moreno decidió divorciarse tras un largo matrimonio.
Mabel Moreno se divorció tras 10 años de relación. Foto: RCN

Con toda esta liberación de nosotras, también ha dejado a los hombres en un lugar que ellos no saben ni qué hacer. Ni nosotras sabemos dónde estamos, ni ellos saben dónde están. Los hombres quieren mujeres que ya no existen y nosotras queremos hombres que ya no existen

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Seguidamente, recordó el momento en que decidió romper un matrimonio de 10 años. Según contó, su mamá la motivó a tomar la decisión definitiva.

“Vaya y viva su vida porque es solo una”, le dijo la madre de Mabel Moreno a la actriz y a partir de entonces ella decidió que era momento de acabar con ese matrimonio que, asegura, no la hacía totalmente feliz.

Pero ahí no se quedó la actriz y destacó que no se arrepintió de su divorcio, pues al alejarse de esa persona empezó a vivir nuevas experiencias, sobre todo, en el ámbito ínt*m*.

“Para elegir, uno tiene que saber lo que quiere”, expresó Mabel, quien recordó que, incluso, llamó a su mamá para contarle que había tomado una buena decisión al explorar nuevas opciones, terminado su matrimonio.

¿En qué producciones ha actuado Mabel Moreno?

Mabel Moreno está promocionando actualmente la película ‘Susana y Elvira’, la cual protagoniza junto a Manuela González. A lo largo de su carrera como actriz ha trabajado en producciones de RCN como, ‘Novia para dos’, ‘Chepe Fortuna’, ‘Chica Vampiro’, ‘Diomedes, el cacique de La Junta’, ‘Café, con aroma de mujer’, entre otras.

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Moreno ha hecho parte de películas y otros proyectos televisivos, por lo que se ha convertido en una de las caras más conocidas de la actuación en Colombia.

Mabel Moreno ha actuado en varias producciones colombianas.
Café, con aroma de mujer es una de las producciones en las que ha actuado Mabel Moreno. Foto: RCN
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