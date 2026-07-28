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Socorrista salva la vida de niño de 10 años que era arrastrado por el mar; así fue el impactante momento

El heroísmo de un joven socorrista evitó una tragedia en Santa Cruz y el video ya tiene miles de reacciones en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Socorrista evita una tragedia en las playas de Santa Cruz, California.
Socorrista evita una tragedia en las playas de Santa Cruz, California. (Foto: Freepik)

En redes sociales se han viralizado las impresionantes imágenes del rescate de un joven de 10 años que estaba siendo arrastrado por la fuerza de las olas en el mar de Santa Cruz, California.

Los rescatistas actuaron de manera oportuna y evitaron una tragedia.
Los rescatistas actuaron de manera oportuna y evitaron una tragedia. (Foto: Freepik)

¿Cómo fue el rescate del pequeño que casi fallece por inmersión en el mar de California?

En el video se observa al rescatista luchando contra la corriente, intentando sacar al menor que había ignorado las advertencias de las autoridades de no bañarse en esa zona peligrosa.

Tras varios minutos de tensión, otro rescatista se suma a la labor y una tercera persona colabora para evitar que la situación termine en tragedia.

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El protagonista de esta historia es un joven de apenas 16 años, miembro del grupo de salvavidas de la zona, quien será condecorado por su heroísmo. Su valentía ha sido reconocida no solo por las autoridades locales, sino también por la comunidad digital que ha convertido el video en tendencia.

Las autoridades insisten en la importancia de atender las advertencias y respetar las áreas restringidas.

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Los comentarios fueron divididos respecto a la situación, la mayoría coincidió en que los adultos responsables deben asumir las consecuencias de un descuido que por poco le cuesta la vida al pequeño.

El socorrista que salvó la vida del menor tiene solo 16 años y será condecorado.
El socorrista que salvó la vida del menor tiene solo 16 años y será condecorado. (Foto: Freepik)

¿Qué dijeron las autoridades sobre el incidente?

Bryan Kine, supervisor de socorristas de los parques estatales de Santa Cruz, explicó en medios locales que la reacción fue inmediata y que el oleaje estaba tan fuerte que incluso representó un reto para su personal especializado.

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Asimismo, pidió a los residentes alejarse del mar cuando está picado y que, si alguien presencia una escena similar, lo mejor es llame y busque ayuda de los profesionales, ya que intentar ingresar al agua sin preparación podría empeorar la situación y poner más vidas en riesgo.

También señaló que, si los socorristas no hubieran estado por la zona, la historia terminaría diferente, debido a que un mar tan fuerte puede desaparecer a una persona en cuestión de segundos.

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