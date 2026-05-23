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Familia de Yeison Jiménez cumplió un sueño que el artista no alcanzó a realizar

Yeison Jiménez se quedó sin cumplir varios sueños, pero uno de ellos ya lo hizo realidad su familia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yeison Jiménez tenía 34 años al momento de su muerte.
Yeison Jiménez dejó varios sueños por cumplir al momento de su muerte. Foto: RCN

Ya se cumplieron cuatro meses de la muerte de Yeison Jiménez, el artista que transformó el género popular y lo convirtió en música regional colombiana.

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El caldense falleció trágicamente luego de que se accidentara la avioneta en la que viajaba de Boyacá a Antioquia junto a cinco personas de su equipo de trabajo. Al momento de su deceso, Yeison tenía muchos sueños por cumplir, que, sin embargo, se han materializado poco a poco en medio de su ausencia.

¿Qué sueño no pudo cumplir Yeison Jiménez y su familia le hizo realidad?

Mediante las redes sociales de Jiménez, se conoció el sueño que Yeison tenía y que ahora su familia pudo cumplirle. Se trata de una colección de sombreros con el sello distintivo del cantante que era conocido como ‘El Aventurero’.

En la red social de Instagram, el equipo de trabajo del artista compartió un emotivo video acompañado de un mensaje que sirvió para avivar aún más el legado del hombre nacido en Manzanares, Caldas.

Sonia Restrepo se sinceró sobre Yeison Jiménez y conmovió con sus recuerdos
Yeison Jiménez era un gran amante de los sombreros. (Foto/ Canal RCN)

“El sombrero para Yeison era gran parte de su identidad, fue más que un accesorio!! Pues al portarlo le daba seguridad, más presencia y brillo en el escenario. Este representó para el un género musical que llevó con orgullo, historia y raíces de su infancia. Hoy estamos cumpliendo uno de sus tantos sueños, tener su propia colección”, se lee en la publicación que en poco tiempo ha alcanzado muchos “likes” y comentarios.


Los seguidores del artista sintieron nostalgia al ver que Yeison no pudo estar presente para ver cumplido uno de sus sueños, pero se mostraron felices porque su familia y equipo de trabajo sí lo hicieron realidad.

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“Él verdadero, esto durará para siempre”, “era parte de su belleza llevar sombrero”, “Yeison gran cantante y ser humano maravilloso ser que perdimos aún no lo superó”, “aventurero por siempre”, “un legado eterno”.

¿Cuándo murió el cantante colombiano Yeison Jiménez?

El 10 de enero de 2026, Yeison Jiménez se dirigía hacia Medellín para luego ofrecer un concierto en el municipio de Marinilla, sin embargo, el avión en el que viajaba chocó contra el suelo tras unos segundos de haber despegado.

En el hecho, murió el artista, cuatro personas de su equipo de trabajo y el piloto. El accidente aún sigue en investigación y las autoridades están por determinar las causas exactas del trágico incidente.

Yeison Jiménez se quedó sin cumplir varios sueños.
Yeison Jiménez murió a los 34 años en un accidente de avión en Boyacá. Foto: RCN

Lo que sí es cierto es que el deceso de Yeison dejó un gran vacío en la música popular y sigue siendo muy recordado entre sus seguidores. Tras su muerte, se han realizado distintos homenajes, uno de ellos estuvo a cargo de colegas del género que, incluso, le compusieron una canción.

Además, en el estadio El Campín se realizó un show musical en su honor. Jiménez no pudo realizar su segundo concierto en dicho estadio, pero sus fanáticos sí llenaron el escenario para recordarlo.

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Hoy en día, las canciones de Yeison se siguen escuchando en distintos escenarios y aún resta por conocer nuevos temas, pues logró dejar música grabada.

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