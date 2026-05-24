Shaira lanzó una picante indirecta sobre las infidelidades: así reaccionaron Tebi y Juanda Caribe

La más reciente fiesta de La casa de los famosos Colombia dejó varios momentos de los que hoy están dando de qué hablar en las redes sociales.

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La noche estuvo llena de música, baile y presentaciones especiales de artistas invitados como Shaira y La Factoría, quienes pusieron a cantar a los semifinalistas del reality.

Sin embargo, más allá del show musical, lo que terminó robándose toda la atención fue un comentario que lanzó Shaira en plena presentación sobre las infidelidades y las relaciones sentimentales.

Shaira soltó fuerte comentario sobre “lo ajeno” y desató rumores sobre Juanda Caribe y Tebi (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Shaira sobre las infidelidades en La casa de los famosos Colombia?

Mientras interpretaba algunos de sus éxitos y compartía con los participantes, Shaira sorprendió al lanzar un comentario que muchos calificaron como una “picante indirecta”.

La artista dio un particular “consejo” relacionado con las infidelidades y las personas que se involucran con alguien que ya tiene pareja.

“Si usted tiene la oportunidad de comerse algo ajeno, hágale porque usted no sabe quién se ha comido lo suyo, ¿o no?”, expresó la cantante frente a todos los participantes.

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron entre risas y comentarios.

Muchos internautas aseguraron que no esperaban escuchar un comentario así de parte de Shaira y aprovecharon para recordar cómo la conocieron siendo apenas una niña en Factor XS.

Otros usuarios incluso tomaron las palabras de la cantante como una indirecta para algunas situaciones sentimentales que han protagonizado participantes dentro y fuera de la competencia.

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¿Cómo reaccionaron Tebi Bernal y Juanda Caribe?

Las reacciones dentro de la casa no tardaron en hacerse notar.

Apenas escucharon el comentario de Shaira, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Alejandro Estrada no pudieron ocultar la sorpresa y comenzaron a reírse entre ellos.

Los famosos intercambiaron miradas y posteriormente se reunieron durante algunos segundos mientras comentaban lo que acababan de escuchar.

El clip de sus reacciones también se volvió viral, especialmente porque varios seguidores consideran que las palabras de Shaira llegaron en medio de diferentes polémicas sentimentales que han rodeado a algunos participantes del reality durante esta temporada.