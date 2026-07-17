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¿Es posible anticipar un sismo en Colombia? Esto explicó el Servicio Geológico

El Servicio Geológico Colombiano explicó su modelo que genera un resultado probabilístico ante los sismos en el país.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
¿Es posible predecir un sismo en Colombia?
Servicio Geológico aclaró si es posible predecir un sismo en Colombia. (Foto/ Freepik)

El pasado 24 de junio, un doble terremoto sacudió a Venezuela, luego de presentarse eventos sísmicos de 7.5 y 7.2 de magnitud, su profundidad fue superficial y alcanzó a sentirse en Colombia, sin imaginar el desastre que generó en el vecino país.

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Desde entonces, a casi un mes de ese lamentable momento, los colombianos están atentos de que aquí no tiemble con tal magnitud, pues se genera la preocupación de que una emergencia pueda afectar al país.

Por eso mismo, los cafeteros se han preguntado si en el país puede ocurrir eventos sísmicos tan fuertes como en Venezuela y prefieren estar precavidos a te una alarmante situación como esas y por eso, el Servicio Geológico Colombiano dio una explicación sobre el tema.

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La entidad fue clara al mencionar si se puede predecir un terremoto y cómo ellos son los únicos que pueden monitorear, evaluar y generar información transparente sobre los temblores en el país.

¿Se puede predecir un sismo en Colombia?

De acuerdo con el video explicativo y con el texto que publicó el Servicio Geológico Colombiano a través de sus redes sociales, un evento sísmico NO se puede predecir, pues explicaron que, su tecnología y herramientas generan un resultado “probabilístico” y no predictivo.

Servicio Geológico aclaró si es posible predecir un sismo en Colombia
Servicio Geológico rompió el mito sobre la predicción de sismos en Colombia. (Foto/ Freepik)

“Estima las intensidades de futuros terremotos en Colombia y con esto poder establecer qué efectos y daños se podrían presentar sobre las personas, las construcciones y en la naturaleza”, explicaron.

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Así mismo, el SGC mencionó que gracias al trabajo que hacen y al modelo que usan, los departamentos de Arauca, Santander, Norte de Santander, la región del pacifico y le borde llanero, sentirían movimientos más intensos durante los próximos cincuenta años.

¿Qué explicó el Servicio Geológico sobre los daños causados tras un sismo en Colombia?

Se explicó que, los lugares en donde se presentan los eventos sísmicos no es que haya mayor riesgo, sino que, eso depende de la sismoresistencia del sitio en donde se vive, o sea, la estabilidad de la estructura.

Servicio Geológico rompió el mito sobre la predicción de sismos en Colombia
¿Es posible predecir un sismo en Colombia?. (Foto/ Freepik)

O sea, si el edificio o la torre de donde uno vive o trabaja está bien construida, puede resistir el movimiento.

Por otro lado, y para terminar, el SGC manifestó que la sismicidad también puede estar relacionada con la actividad volcánica e incluso con algunas actividades humanas, entre ellas la extracción de petróleo y gas, las actividades mineras y la inyección de fluidos en el subsuelo.

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