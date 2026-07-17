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Preocupación por el Mundial 2026: la sede de la final está bajo el humo de incendios

Alerta en Nueva York, ciudad en donde se vivirá la final del Mundial, tras riesgoso humo generado por incendios en Canadá.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La sede de la final del Mundial 2026 quedó bajo el humo de incendios
Alarma por el Mundial 2026: incendios afectan la sede de la final. (AFP/ FRANCK FIFE - Freepik)

Este domingo 19 de julio, es la gran final de La Copa Mundial FIFA 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, conocido oficialmente como MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, en Estados Unidos.

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Los dos equipos que se enfrentarán en la final son Argentina, quienes clasificaron el pasado miércoles y España, quienes vencieron a Francia el martes; ambos países son muy fuertes, según los expertos del fútbol.

Dos días antes de vivir esta emocionante clausura, hay una preocupación general, pues Nueva York está en medio del humo y esto enciende las alarmas de lo que podría pasar para la final del Mundial.

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Por ahora, se han compartido varias fotos e imágenes de la ciudad para que las personas que estén allá tomen medidas ante el fenómeno natural que se está dando, justo para una fecha importante, la cual, el mundo ha estado esperando durante más de un mes.

¿Por qué Nueva York está cubierta de humo?

A través de las plataformas digitales está circulando videos y fotos de cómo luce ahora Nueva York, ciudad en donde se dará la final de la Copa Mundial FIFA 2026, pues está bajo mucho humo.

Crece la preocupación por el Mundial 2026
La sede de la final del Mundial 2026 quedó bajo el humo de incendios. (Foto/ Freepik)

Esto, se debe a que en Canadá se han presentado fuerte incendios en Ontario, según reportes de medios internacionales, son más de 100 incendios forestales que están activos y otros que están fuera de control.

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Así mismo, la preocupación está en Estados Unidos, ya que el humo ha cruzado la frontera y está generando contaminación del aire, afectando a los ciudadanos de Chicago, Detroit, RToronto y Nueva York.

¿Se ve advertido el final del Mundial FIFA 2026 por el humo en Nueva York?

Sin duda, hay una gran preocupación sobre Nueva York, Estados Unidos, en donde ha llegado el humo que contamina el aire, por eso, se ha enviado la alerta de que las personas no salgan de sus casas, especialmente con patologías respiratorias.

Alarma por el Mundial 2026: incendios afectan la sede de la final
Crece la preocupación por el Mundial 2026. (AFP/ FRANCK FIFE)

Así mismo, han hecho recomendaciones del uso de tapabocas; sin embargo, aunque esté esta alerta, no se ha mencionado nada sobre la final del la Copa Mundial FIFA 2026, pues sigue siendo un hecho para el domingo 19 de julio.

Se espera que pueda bajar la cantidad de humo y que se mejore la calidad del aire, pero, cualquier decisión solo lo definirán los expertos.

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