Vidente con predicciones acertadas sobre el Mundial reveló quién sería el ganador de la Copa

Quedan dos días para que el mundo entero conozca quién será el ganador de la Copa Mundial FIFA 2026, pues Argentina y España se disputarán el trofeo este domingo 19 de julio en Estados Unidos.

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Actualmente, el país suramericano es el ganador y otra vez jugará para que la copa se quede en su país, por eso, algunos ya hacen sus apuestas y sus predicciones de quién podría ser el campeón en este año.

De hecho, algunos latinos apuestan porque el país hispano sea quien gane, debido a que Argentina ha sido cuestionada por sus juegos durante esta copa del mundo; lo que sí, es que todo se definirá dentro de pocos días.

Hablando de predicciones, famosos videntes han hablado de cuál sería la final y cómo se define este torneo, diciendo desde ya a quién ven como ganador el domingo, sin duda una respuesta que inquieta a muchos aficionados del fútbol.

¿Qué dijo el vidente sobre quién ganará la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo?

Darío Castillo, un famoso tarotista que cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram, ya ha hecho predicciones sobre diferentes partidos del mundial y ha acertado, por eso, su público decide creerle.

La nueva predicción del vidente que ha acertado el Mundial ya causa revuelo. (AFP/ CHARLY TRIBALLEAU)

En ese caso, él leyó sus cartas y al hacer un análisis, dice que España será el ganador y quien levante el trofeo en la final de la Copa Mundial FIFA 2026; ya está arreglada la final, y ase sabe el campeón del mundo antes de que inicie la final”, dijo el vidente antes de lanzar su predicción.

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¿Qué han dicho los jugadores sobre el partido final de la Copa del Mundo 2026?

Lionel Messi habló sobre España luego de vencer a Inglaterra y confesó que sería un partido especial en la final de la Copa del Mundo, ya que él conoce el juego de los españoles y considera que será muy igualado todo.

Vidente que acertó varias predicciones del Mundial habló del ganador de la Copa.(AFP/ Patricia de Melo Moreira)

En el caso de Lamine Yamal, ya dejo saber que cumple un sueño al enfrentarse a Messi, ya que el argentino lo conoció a él cuando era un bebé, e incluso lo alzó a sus seis meses de nacido.

Además, los aficionados tienen muchas expectativas porque consideran que no será un juego fácil de definir porque ambos equipos son muy buenos en el campo de juego.