Nuevo sismo de magnitud 4,4 sacudió a Colombia este miércoles 15 de julio: este fue el epicentro

Colombia volvió a registrar un nuevo sismo durante la tarde de este miércoles 15 de julio, un movimiento que fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y que volvió a generar reacciones entre los habitantes de varias zonas del país.

Como ocurre cada vez que se presenta un temblor, decenas de usuarios acudieron a las redes sociales para contar si alcanzaron a sentir el movimiento y desde qué ciudades lo percibieron.

Colombia volvió a temblar este miércoles 15 de julio: estos son los detalles del nuevo sismo (Foto freepik)

¿De cuánto fue el sismo y dónde se sintió?

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo como epicentro Los Santos, Santander, uno de los municipios donde con mayor frecuencia se registran movimientos sísmicos en el país.

Según el informe, el temblor ocurrió a las 3:13 de la tarde, tuvo una magnitud de 4,4 y una profundidad de 153 kilómetros.

“2026-07-15, 15:13 hora local Magnitud 4.4, Profundidad 153 km, Los Santos - Santander, Colombia”

Este no es el primer sismo que se registra en esta zona. Los Santos es uno de los lugares de Colombia donde más tiembla debido a su ubicación geográfica y a que hace parte del Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.

Por esta razón, es común que el Servicio Geológico Colombiano reporte movimientos de tierra en este sector, aunque la mayoría pasan desapercibidos por su baja magnitud o por la profundidad a la que ocurren.

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¿Qué dijeron las personas en redes sobre el sismo?

Minutos después del reporte, varios usuarios comenzaron a comentar en redes sociales cómo vivieron el temblor.

Varias personas aseguraron que el movimiento se sintió con fuerza en municipios cercanos a Santander y afirmaron que alcanzaron a percibir claramente el sismo.

Algunos usuarios comentaron que en San Gil el movimiento fue notorio y que incluso recibieron la alerta sísmica en sus celulares apenas unos segundos antes de que comenzara el temblor.

Por su parte, habitantes de Cúcuta también afirmaron haber sentido el movimiento, mientras que otras personas señalaron que el sismo fue muy breve o que no lograron percibirlo.