Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mike Bahía declaró su amor por Greeicy con romántico mensaje: “Incendió mi alma”

Mike Bahía despertó todo tipo de comentarios en redes con las amorosas palabras que le dedicó a Greeicy Rendón.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Greeicy Rendón reaccionó al mensaje que le dedicó Mike Bahía.
Mike Bahía le dedicó una publicación a Greeicy en medio del nuevo lanzamiento musical de ella. Foto: AFP - Arturo Holmes

Greeicy Rendón hizo un nuevo lanzamiento musical y Mike Bahía, su pareja, se deshizo en elogios hacia ella. El cantante caleño le dedicó una publicación en Instagram a su colega y además pareja sentimental.

¿Cuál fue el amoroso mensaje que Mike Bahía le dedicó a Greeicy Rendón en redes sociales?

Mike compartió varias fotos y un amplio mensaje en el que destaca lo importante que Greeicy es para su vida. Sus palabras despertaron elogios y admiración entre los internautas.

Artículos relacionados

Hace más de 10 años me cruce con ella, traía tanto para dar a mi vida que incendio mi alma con una Candela que no sabia que existía , ella me enseño a manifestar, a construir en equipo y a amar con el alma prendida y apasionada! Se que lo he dicho muchas veces, pero seguiré buscando nuevas formas de hacerlo para que ella nunca olvide que el 30 de octubre del 92 nació una estrella que desde entonces ilumina el camino de muchos que andamos junto a ella…

Las imágenes compartidas por Mike muestran a Greeicy en su faceta artística y familiar; incluso, dejan ver algunos de sus momentos al lado de su hijo Kai.

La cantante caleña reaccionó a esas palabras y reconfirmó sus sentimientos por el artista con el que tiene una relación desde hace una década.

Mike Bahía reafirmó todo su amor por Greeicy
Greeicy Rendón y Mike Bahía tienen una relación que ya completa más de una década. Foto: RCN

“Tú enciendes mi candela. TE AMO!”, escribió la intérprete de temas como ‘Amantes’, ‘Más fuerte’, ‘Destino’ y ‘Los besos’.

Artículos relacionados

Para el lanzamiento de Candela, el nuevo trabajo musical de la caleña, la artista invitó a reconocidos influencers y creadores de contenido colombianos; algunos de ellos fueron Karen Sevillano, La Segura e Ignacio Baladán.


Candela es una nueva apuesta musical de la artista y la búsqueda de seguir confirmando que su vigencia no está en discusión en la industria.

¿Qué dijo Karen Sevillano tras su comentado encuentro con Greeicy?

Karen Sevillano, una de las invitadas por Greeicy, presumió ese encuentro en redes sociales y compartió una publicación que la muestra hablando y charlando relajadamente con Greeicy.

La publicación despertó elogios y admiración, pues evidencia la complicidad y conexión que existe entre la cantante y actriz, y la creadora de contenido que dejó su nombre grabado en La casa de los famosos Colombia al imponerse como la ganadora de la primera temporada.

Artículos relacionados

En ese mismo lanzamiento, Greeicy protagonizó un momento bastante viral. La artista le cogió la nal*a a Ignacio Baladán, esposo de La Segura. El hecho desató risas y distintas reacciones en redes. Al respecto, La Segura afirmó que solo a Greeicy le permitiría tener un acto de esos con su pareja en su presencia.

Greeicy tuvo una inesperada reacción con el esposo de La Segura.
Greeicy se volvió viral tras tener un llamativo gesto con Ignacio Baladán, esposo de La Segura. Fotos: RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Koral Costa estalló contra quienes la critican por terminar su relación con Omar Murillo. Omar Murillo

Koral Costa reveló foto de sus inicios con Omar Murillo y le dejó contundente mensaje a sus críticos

Koral La Diva compartió una fotografía de cómo lucía con Omar Murillo tiempo atrás y de paso le respondió a quienes la critican por el final de esa relación.

Ornella Sierra Ornella Sierra

Ornella Sierra demostró qué tanto sabe de fútbol con una curiosa publicación

Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, compartió con sus fans los chismes que conoce de algunos jugadores de fútbol.

Carolina Ramírez Talento nacional

Carolina Ramírez se prepara para recibir a su primer bebé: “Ya en las buenas manos de la partera”

La actriz Carolina Ramírez enterneció a sus fans con una publicación donde muestra cómo se prepara para la llegada de su primer hijo.

Lo más superlike

Shaira y Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Shaira soltó inesperado comentario de Alejandro Estrada y sorprendió a sus fans: “este shippeo si me gusta”

Tras visitar La casa de los famosos Colombia, la cantante Shaira publicó un comentario sobre Alejandro Estrada que emocionó a sus fans.

Giovanny Ayala no asistió al homenaje de Yeison Jiménez. Giovanny Ayala

Giovanny Ayala sembró nuevas dudas sobre su carrera con un reciente video que compartió en redes

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?

Conmoción en el automovilismo: confirman la causa de muerte del piloto fallecido recientemente Viral

¡Conmoción en el automovilismo! Se revela la causa de muerte de reconocido piloto

¿Cómo romper el ayuno correctamente? Salud y Belleza

¿Cómo romper el ayuno correctamente? 6 claves para iniciar el día de forma saludable