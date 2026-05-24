Greeicy Rendón hizo un nuevo lanzamiento musical y Mike Bahía, su pareja, se deshizo en elogios hacia ella. El cantante caleño le dedicó una publicación en Instagram a su colega y además pareja sentimental.

¿Cuál fue el amoroso mensaje que Mike Bahía le dedicó a Greeicy Rendón en redes sociales?

Mike compartió varias fotos y un amplio mensaje en el que destaca lo importante que Greeicy es para su vida. Sus palabras despertaron elogios y admiración entre los internautas.

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Hace más de 10 años me cruce con ella, traía tanto para dar a mi vida que incendio mi alma con una Candela que no sabia que existía , ella me enseño a manifestar, a construir en equipo y a amar con el alma prendida y apasionada! Se que lo he dicho muchas veces, pero seguiré buscando nuevas formas de hacerlo para que ella nunca olvide que el 30 de octubre del 92 nació una estrella que desde entonces ilumina el camino de muchos que andamos junto a ella…

Las imágenes compartidas por Mike muestran a Greeicy en su faceta artística y familiar; incluso, dejan ver algunos de sus momentos al lado de su hijo Kai.

La cantante caleña reaccionó a esas palabras y reconfirmó sus sentimientos por el artista con el que tiene una relación desde hace una década.

Greeicy Rendón y Mike Bahía tienen una relación que ya completa más de una década. Foto: RCN

“Tú enciendes mi candela. TE AMO!”, escribió la intérprete de temas como ‘Amantes’, ‘Más fuerte’, ‘Destino’ y ‘Los besos’.

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Para el lanzamiento de Candela, el nuevo trabajo musical de la caleña, la artista invitó a reconocidos influencers y creadores de contenido colombianos; algunos de ellos fueron Karen Sevillano, La Segura e Ignacio Baladán.



Candela es una nueva apuesta musical de la artista y la búsqueda de seguir confirmando que su vigencia no está en discusión en la industria.

¿Qué dijo Karen Sevillano tras su comentado encuentro con Greeicy?

Karen Sevillano, una de las invitadas por Greeicy, presumió ese encuentro en redes sociales y compartió una publicación que la muestra hablando y charlando relajadamente con Greeicy.

La publicación despertó elogios y admiración, pues evidencia la complicidad y conexión que existe entre la cantante y actriz, y la creadora de contenido que dejó su nombre grabado en La casa de los famosos Colombia al imponerse como la ganadora de la primera temporada.

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En ese mismo lanzamiento, Greeicy protagonizó un momento bastante viral. La artista le cogió la nal*a a Ignacio Baladán, esposo de La Segura. El hecho desató risas y distintas reacciones en redes. Al respecto, La Segura afirmó que solo a Greeicy le permitiría tener un acto de esos con su pareja en su presencia.