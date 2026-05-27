La Segura mostró su lujoso viaje a Corea del Sur y reveló cuánto cuesta, “la cuota inicial”

La Segura reveló nuevos detalles de lo que ha sido su viaje a Corea del Sur junto a su esposo, Ignacio Baladán. La influenciadora caleña ha compartido varios momentos de esta experiencia con sus millones de seguidores en redes sociales.

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¿Qué mostró La Segura sobre su viaje en primera clase a Corea del Sur?

Hace algunos días, La Segura contó que estaba muy emocionada por visitar este país asiático. Sin embargo, también explicó que en esta ocasión el viaje lo realizarían únicamente como pareja y que su bebé se quedaría al cuidado de su suegra durante esos días.

El pasado fin de semana, la creadora de contenido reveló que antes de llegar a Corea del Sur tuvieron que viajar primero a México, donde hicieron una escala para luego continuar con el trayecto hacia el continente asiático.

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A través de sus redes sociales, La Segura publicó un video en el que mostró varios detalles de la experiencia que vivió durante el largo vuelo hacia Corea del Sur.

La Segura reveló detalles de su vuelo de lujo junto a Ignacio Baladán hacia Corea del Sur. (Foto: Canal RCN)

Fiel a su estilo, la influenciadora compartió algunas imágenes de cómo fue viajar en primera clase y reveló que este tipo de tiquetes tendría un valor cercano a los 28 millones de pesos por persona.

¿Qué comentario hizo La Segura sobre el costo del viaje?

En el video se alcanzó a ver parte del espacio que tenía dentro del avión, incluyendo la cama en la que descansó durante el viaje y algunos de los servicios que reciben los pasajeros que viajan en esta categoría.

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Además, La Segura mostró algunos de los elementos que les entregaron durante el vuelo, entre ellos una cartuchera con pantuflas, tapa ojos, cepillo de dientes y otros productos de aseo personal.

La Segura reveló detalles de su vuelo de lujo junto a Ignacio Baladán hacia Corea del Sur. (Foto: Canal RCN)

También enseñó la almohada y la cobija que utilizó para descansar durante las largas horas de trayecto.

Durante el video, La Segura también reaccionó entre risas al hablar sobre el valor del viaje y fiel a su característico sentido del humor lanzó un comentario.

“Con eso ya mi abuela hubiera puesto la cuota inicial de una casa en Tuluá”, expresó la creadora de contenido.

Posteriormente, también bromeó diciendo que tenía un “sugar daddy”. Como se conoció, este viaje reúne a varios influenciadores colombianos y mexicanos, quienes han estado compartiendo parte de la experiencia desde Corea del Sur.