¿Cómo defendió Juanda Caribe a Mariana Zapata con quienes la tildan de moza?

E

En la jornada de este sábado, 30 de mayo, el nombre de Juanda Caribe y de Mariana Zapata volvió a tomar fuerza en redes sociales, luego que la dupla se juntara para hacer una transmisión en vivo en las redes sociales de la antioqueña, donde quisieron hablar sobre algunos de los temas que más sonaron durante su estadía en la casa de los famosos.

El actor y comediante dejó claro que ya conoce plenamente su situación sentimental/ Archivo RCN

En dicha transmisión, el actor y comediante dejó claro que ya conoce plenamente su situación sentimental aquí afuera, refiriéndose a la mamá de su hija, con quien ya no sostendría una relación tras su paso por el reality, y también aclaró que está poniéndose al día de todo lo que ha surgido mediáticamente con su participación en el programa de convivencia.

Artículos relacionados Alejandro Estrada ¡Sí compartirá el premio! Alejandro Estrada sorprendió con sus palabras tras ganar La casa de los famosos

¿Qué dijo Juanda Caribe para defender a Mariana Zapata de quienes la tildan de "moza"?

En medio de la transmisión, Juanda aprovechó para defender públicamente a Mariana Zapata, ante quienes la han tildado de moza, por presuntamente haber aceptado y ofrecido coqueteos con una persona que tenía un hogar aquí afuera.

"Vean, lo voy a tirar pleno, ¿moza de quién? Si yo no tengo nada hace rato, ¿ya no me dijeron? Ya me contaron todo",expresó Juanda, quien dejó claro que quiere darle fin a esos comentarios malintencionados de quienes, evidentemente, no conocen la realidad de lo que él vivía aquí afuera antes de entrar al programa.

¿Por qué algunos seguidores dicen que Mariana Zapata fue "moza" de Juanda Caribe?

Recordemos que a lo largo del reality, la creadora de contenido mostró su interés por otras personas de la competencia. Sin embargo, en los últimos meses se mostró mucho más cercana con Juanda Caribe, asegurando que su amistad se estaba fortaleciendo tras haberse distanciado de Beba. Esta amistad no fue muy bien vista por algunos seguidores y haters, quienes no tardaron en asegurar que, lejos de una amistad genuina, había un gusto entre ambos.

Las especulaciones fueron tomando fuerza cuando el propio Juanda Caribe repitió en diferentes ocasiones que el mejor premio que le había dado La casa de los famosos Colombia era conocer a una mujer como Mariana, a quien quería conservar en su vida para siempre. Ahora, ambos dejan claro que por el momento no surgirá nada diferente a alguna amistad, pero que será el tiempo quien se encargue de darles o quitarles la razón.

Las especulaciones fueron tomando fuerza cuando el propio Juanda Caribe repitió en diferentes ocasiones que el mejor premio que le había dado La casa de los famosos Colombia era conocer a una mujer como Mariana/ Archivo RCN