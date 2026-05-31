Juanda Caribe rompió el silencio y se pronunció sobre su situación con Sheila Gándara: "sé que estoy solo"

Aunque las puertas de La casa de los famosos Colombia se cerraron el pasado viernes 29 de mayo y Alejandro Estrada se llevó el premio, al parecer el reality continúa afuera, pues tal y como muchos lo esperaban, recientemente se conoció que, Juanda Caribe ya se enteró de cuál es su situación tras salir del programa.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su situación con Sheila tras salir de La casa de los famosos Colombia?

Todo se dio en medio de una transmisión en vivo que hizo el exparticipante junto a Mariana Zapata, en donde, como era de esperarse, fue abordado sobre todo lo que sucedió con Sheila Gándara cuando él se encontraba al interior de la casa, dejando en evidencia que ya tiene conocimiento de lo que pasó.

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"Ya sé mi situación, sé que estoy soló, le deseo todo el éxito del mundo a la otra persona, me quedo con lo bueno, lo malo vamos a dejarlo hasta ahí", fueron las palabras del humorista barranquillero durante el en vivo.

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe a su situación con Sheila Gándara? Esto dijo

De acuerdo con el exparticipante y finalista, tras enterarse de cómo están las cosas respecto a su relación con Sheila, prefiere esperar a tener mayor claridad sobre todo para poder actuar de forma serena y así no cometer errores.

Juanda Caribe habló de su situación con Sheila Gándara. Foto | Canal RCN.

"Mis temas personales tienen que resolverse, pero creo que no me corresponde a mí estar dando declaraciones, no quiero hablar mal de nadie, en verdad quiero salir de la casa en un son en mi corazón que no quiero que me lo quite nadie, quiero una alegría que no quiero que me la quite nadie", señaló.

Así mismo, Juanda insistir que en este punto de su vida y a pesar de lo sucedido, quiere vivir plenamente y tranquilo, ademas de confesar que, en realidad quiere vivir por y para su hija Victoria.

¿Qué pasará con Sheila Gándara? Esto reveló Juanda Caribe

Sin embargo, y para la sorpresa de las miles de personas que estaban conectada en vivo, el barranquillero aseguró que, en su momento, va a revelar "una sola cosita", dejando claro que cuando esto suceda, va a ser como un ficha de dominó.

"Eso lo haré en su momento y en los métodos que son oficiales, yo aquí nada más tengo para decirle gracias", agregó.

Juanda Caribe lanzó advertencia tras enterarse de su situación con Sheila. Foto | Canal RCN.

Por ahora, los ojos de miles de internautas están puestos en esta controversia, pues muchos habían estado esperando este momento para escuchar la versión del costeño sobre lo sucedido.