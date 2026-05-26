En la última semana de La casa de los famosos Colombia, los finalistas que son: Tebi Bernal, Valentino Lázaro, Alejandro Estrada y Juanda Caribe, quienes han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que han vivido dentro del programa.

Así también, los finalistas han generado una gran variedad de opiniones por todos los sucesos que se han presentado desde que regresaron los jefes de campaña a La casa de los famosos Colombia, pues, se han presentado un cruce de opiniones entre algunos, en especial, por parte de Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

Además, los finalistas y jefes de campaña se conectaron en la gala de este martes 26 de mayo en la que hicieron varias confesiones sobre todo lo que han vivido en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijeron los finalistas al conectarse en la gala de La casa de los famosos Colombia?

¿Cuándo será la final de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

A medida que transcurren los días, el público será el principal encargado en elegir quién será el próximo ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, la presentadora Carla Giraldo les dio un cordial recibimiento a los finalistas para que se conectaran con todo lo que sienten por todo lo que han vivido desde que han compartido valiosos momentos con sus jefes de campaña.

Con base en esto, Tebi Bernal expresó su enojo en medio de todos los sentimientos que ha tenido, pues expresó las siguientes palabras: “Estoy enojado”.

Así también, Carla Giraldo tomó por sorpresa a los participantes al decirles que deberán realizar un discurso de aproximadamente un minuto y medio, pues, deberán ser claros con todas las estrategias que tendrán en sus campañas el próximo 27 de mayo.

De igual modo, Carla le hizo un comentario a Tebi Bernal por las actitudes que ha tenido en La casa de los famosos Colombia y él se sorprendió con las palabras de la presentadora.

Este fue el anuncio que les hizo a los finalistas. | Foto: Canal RCN

¿Cómo están conformados los jefes de campaña de los participantes en La casa de los famosos Colombia?

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Sin duda, los finalistas están atravesando por un importante momento al ver que superaron todo tipo de obstáculos, tanto en las distintas estrategias de juego, la participación de los participantes y, también, por permanecer dentro de la competencia.

Por esta razón, la jefa de campaña de Alejandro Estrada es Alexa Torrex, la de Tebi es Sofía Jaramillo, de Juanda Caribe es Mariana Zapata y de Valentino Lázaro es Nicolás Arrieta.

Recuerda que la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026, será el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, ¡No te la pierdas!