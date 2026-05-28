Carla Giraldo conmovió con su mensaje sobre el final de La casa de los famosos: "Deber cumplido"

Carla Giraldo hizo una emotiva publicación donde expresa su orgullo por estar a portas de culminar La casa de los famosos Colombia 3.

Este 29 de mayo será la gran final de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Carla Giraldo sobre su participación en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de casi cinco meses de competencias y estrategias, este 29 de mayo será el final de la tercera edición del formato de convivencia que pone a prueba a creadores de contenido, actores, presentadores, cantantes, humoristas y deportistas dentro de una casa en la que son monitoreados todo el día, todos los días, aislados del mundo y las redes sociales.

Carla, junto a Marcelo Cezán, ha sido la encargada de moderar entre el público y los participantes, dejando claro que está feliz por cumplirle a su audiencia y llevar noche a noche los acontecimientos de esta “telenovela de la vida real”.

En las imágenes que compartió en su Instagram, se le ve con los concursantes desde el inicio del programa, en medio de la competencia, con exparticipantes que regresaron para el debate y hasta con su pareja, a quien considera fundamental en este proceso.

“Hoy traigo a flor de piel… la nostalgia de estar a puertas de terminar una temporada más. El bello sentimiento del deber cumplido, el feliz agotamiento de cinco meses de acompañarlos todas las noches”, escribió Carla Giraldo en su publicación.

La presentadora acompañará a los habitantes esta noche en una velada de posicionamiento positivo que marcará la despedida definitiva del juego.

Su mensaje fue recibido con entusiasmo por los seguidores, quienes destacaron su compromiso con el proyecto.

Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe se disputan el primer lugar de la competencia, y será Colombia quien decida cuál de los cuatro apagará las luces de la casa más famosa del país.

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La expectativa es máxima, pues cada uno ha construido una narrativa propia que conecta con diferentes públicos, y los jefes de campaña han sido determinantes para reforzar esas historias en la recta final.

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