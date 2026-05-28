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Reconocida cantante colombiana reveló su finalista favorito de La casa de los famosos, ¿quién es?

La artista sorprendió a sus seguidores al destapar el nombre del participante que apoya para ganar el reality.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Shaira reveló su finalista favorito de La casa de los famosos, ¿de quién se trata?
Shaira reveló su finalista favorito de La casa de los famosos, ¿de quién se trata? (Foto Canal RCN).

En medio de la expectativa por la final de La casa de los famosos Colombia, Shaira, una reconocida cantante colombiana, sorprendió a sus seguidores al revelar cuál es el participante que quiere ver ganar la competencia. Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones entre los fanáticos del reality, teniendo en cuenta que faltan pocas horas para conocer al ganador.

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¿Quién es el finalista que Shaira apoya en La casa de los famosos Colombia?

Durante la tarde de este jueves 28 de mayo, a tan solo un día de conocerse el ganador de La casa de los famosos Colombia, la joven cantante colombiana Shaira fue consultada por sus seguidores sobre quién era su participante favorito para apagar las luces de la afamada casa.

Shaira y Alejandro Estrada
Tras un inesperado comentarios de Shaira, fans comienzan a imaginar un shippeo con Alejandro Estrada. (Foto del Canal RCN)

Esto ocurrió luego de que la artista ingresara como invitada a la última fiesta que se llevó a cabo en la competencia el pasado sábado 24 de mayo, donde pudo compartir un pequeño momento de ocio con los participantes del Top 5.

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De esta manera, en una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Shaira respondió cuál era su favorito para convertirse en el ganador de la tercera temporada.

Sin dar muchos detalles sobre el motivo de su elección, la cantante dejó claro que quiere ver como ganador de La casa de los famosos Colombia 3 a Alejandro Estrada, al compartir un video en el que aparece bailando con él durante la mencionada fiesta.

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Por ahora, la cantante no volvió a pronunciarse sobre el reality, pero su respuesta no pasó desapercibida entre los seguidores del programa, quienes continúan atentos a la gran final y al famoso que finalmente apagará las luces de la casa.

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena recordar que la gran final de La casa de los famosos Colombia se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo a partir de las 8 p.m., en donde Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Tebi Bernal, y Valentino Lázaro y los televidentes conocerán el nombre del ganador de la tercera temporada.

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