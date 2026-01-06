Melissa Gate rompió el silencio y reveló detalles de su distanciamiento con El Flaco Solórzano

Melissa Gate volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de referirse a una de las amistades que más comentarios generó durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido habló sobre su actual relación con Fernando "El Flaco" Solórzano y sus declaraciones despertaron interés entre quienes siguieron de cerca su vínculo dentro del reality.

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¿Cuál es la historia de Melissa Gate y El Flaco Solórzano?

La historia entre Melissa Gate y Fernando "El Flaco" Solórzano generó comentarios entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia. Con el paso de las semanas, ambos construyeron una amistad que llamó la atención de los televidentes.

En redes recuerdan la historia de Melissa Gate y El Flaco Solórzano / (Foto del Canal RCN)

La cercanía entre ambos quedó en evidencia cuando Solórzano abandonó el programa. En ese momento, Melissa reaccionó con conmoción, demostrando el vínculo que habían desarrollado durante la convivencia.

Tras el reality, los dos continuaron siendo relacionados por los seguidores del formato, quienes destacaban la conexión que construyeron frente a las cámaras.

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¿Qué dijo El Flaco Solórzano sobre Melissa Gate?

Luego de finalizar el programa, comenzaron a surgir comentarios y especulaciones sobre una posible distancia entre los dos participantes. Ante esa situación, "El Flaco" Solórzano decidió pronunciarse públicamente para aclarar cuál era su posición frente a Melissa.

Fernando Solórzano habló de su relación con Melissa Gate / (Foto del Canal RCN)

A través de sus redes sociales, el actor dejó claro que mantenía un gran aprecio por ella y rechazó las versiones que hablaban de una supuesta enemistad.

Según expresó en su mensaje, Gate hacía parte de sus afectos más importantes y destacó que la amistad construida durante el reality era genuina. Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una muestra de respaldo hacia la creadora de contenido.

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¿Qué dijo Melissa Gate sobre El Flaco Solórzano?

Con el paso del tiempo, la narrativa cambió. Durante una conversación con sus seguidores, Melissa Gate sorprendió al revelar que actualmente ya no tiene comunicación con Fernando Solórzano.

Según explicó, en algún momento intentó contactarlo, pero no obtuvo respuesta. La creadora de contenido señaló que le escribió y que el actor habría visto el mensaje sin responderle.

"No sé si de pronto la mujer ya no lo deja hablar conmigo o qué", cuestionó.

Además, comentó que desconoce las razones detrás de esta situación y afirmó que no acostumbra insistir cuando percibe que una persona no desea mantener contacto. Por eso, aseguró que ha preferido respetar el espacio del actor y continuar con sus propios proyectos.

Melissa también indicó que no tiene claridad sobre lo que está ocurriendo entre ambos y que tampoco ha buscado explicaciones adicionales. Su mensaje generó conversación entre los seguidores, quienes recordaron su amistad en La casa de los famosos Colombia.