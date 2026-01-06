Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate rompió el silencio y reveló detalles de su distanciamiento con El Flaco Solórzano

Melissa Gate llamó la atención al revelar algunos detalles de su distanciamiento con Fernando "El Flaco" Solórzano.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Melissa Gate reveló detalles de su distanciamiento con El Flaco Solórzano
Melissa Gate reveló que ya no habla con El Flaco Solórzano / (Foto del Canal RCN)

Melissa Gate volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de referirse a una de las amistades que más comentarios generó durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido habló sobre su actual relación con Fernando "El Flaco" Solórzano y sus declaraciones despertaron interés entre quienes siguieron de cerca su vínculo dentro del reality.

Artículos relacionados

¿Cuál es la historia de Melissa Gate y El Flaco Solórzano?

La historia entre Melissa Gate y Fernando "El Flaco" Solórzano generó comentarios entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia. Con el paso de las semanas, ambos construyeron una amistad que llamó la atención de los televidentes.

¿Cuál es la historia de Melissa Gate y El Flaco Solórzano?
En redes recuerdan la historia de Melissa Gate y El Flaco Solórzano / (Foto del Canal RCN)

La cercanía entre ambos quedó en evidencia cuando Solórzano abandonó el programa. En ese momento, Melissa reaccionó con conmoción, demostrando el vínculo que habían desarrollado durante la convivencia.

Tras el reality, los dos continuaron siendo relacionados por los seguidores del formato, quienes destacaban la conexión que construyeron frente a las cámaras.

Artículos relacionados

¿Qué dijo El Flaco Solórzano sobre Melissa Gate?

Luego de finalizar el programa, comenzaron a surgir comentarios y especulaciones sobre una posible distancia entre los dos participantes. Ante esa situación, "El Flaco" Solórzano decidió pronunciarse públicamente para aclarar cuál era su posición frente a Melissa.

¿Qué dijo El Flaco Solórzano sobre Melissa Gate?
Fernando Solórzano habló de su relación con Melissa Gate / (Foto del Canal RCN)

A través de sus redes sociales, el actor dejó claro que mantenía un gran aprecio por ella y rechazó las versiones que hablaban de una supuesta enemistad.

Según expresó en su mensaje, Gate hacía parte de sus afectos más importantes y destacó que la amistad construida durante el reality era genuina. Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una muestra de respaldo hacia la creadora de contenido.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Melissa Gate sobre El Flaco Solórzano?

Con el paso del tiempo, la narrativa cambió. Durante una conversación con sus seguidores, Melissa Gate sorprendió al revelar que actualmente ya no tiene comunicación con Fernando Solórzano.

Según explicó, en algún momento intentó contactarlo, pero no obtuvo respuesta. La creadora de contenido señaló que le escribió y que el actor habría visto el mensaje sin responderle.

"No sé si de pronto la mujer ya no lo deja hablar conmigo o qué", cuestionó.

Además, comentó que desconoce las razones detrás de esta situación y afirmó que no acostumbra insistir cuando percibe que una persona no desea mantener contacto. Por eso, aseguró que ha preferido respetar el espacio del actor y continuar con sus propios proyectos.

Melissa también indicó que no tiene claridad sobre lo que está ocurriendo entre ambos y que tampoco ha buscado explicaciones adicionales. Su mensaje generó conversación entre los seguidores, quienes recordaron su amistad en La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sheila Gándara se pronunció tras protagonizar rumores de infidelidad La casa de los famosos

Sheila Gándara se pronunció tras protagonizar rumores de infidelidad: “No saben qué inventar”

Sheila Gándara rompió el silencio y sorprendió con su reacción tras protagonizar rumores que la acusaban de infidelidad.

Tebi Bernal llamó la atención al revelar el incidente que enfrentó La casa de los famosos

Tebi Bernal llamó la atención al revelar el incidente que enfrentó tras La casa de los famosos Col

Tebi Bernal generó todo tipo de reacciones tras revelar cómo enfrenta su salida de La casa de los famosos Colombia.

Johanna Fadul habló sin filtro sobre quienes le desean el mal Johanna Fadul

Johanna Fadul sorprendió al confesar que colegas hablan mal de ella, ¿quiénes?

Johanna Fadu causó revuelo al revelar que algunos colegas hablan mal de ella y se defendió al decir qué hace ella cuando eso pasa.

Lo más superlike

EN VIVO: Colombia vs. Costa Rica partido de despedid Selección Colombia

Selección Colombia vs. Costa Rica EN VIVO: aquí pudes ver el partido de despedida

La Selección Colombia se despide con un partido contra Costa Rica este lunes 1 de junio, a partir de las 6:00 P.M.

Alejandro Estrada dejó en evidencia lo que sucedió con Yuli Ruíz en el hotel: ¿qué reveló? Alejandro Estrada

Alejandro Estrada dejó en evidencia lo que sucedió con Yuli Ruíz en el hotel: ¿qué reveló?

Fer Ariza y Nacho Talento nacional

Layno presenta TUCUTU, su nuevo sencillo afrocaribeño, así suena

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación Viral

Caso de Yulixa Toloza: Necropsia arrojó nuevos detalles de su muerte

¡Luto en la música romántica! Falleció reconocido cantante mexicano: “Deja un vacío inmenso” Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante tras grave enfermedad: “Deja un vacío inmenso”