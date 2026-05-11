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Beba discutió con Valentino Lázaro por las tareas del aseo en La casa de los famosos; el top 6 se tensiona.

Beba se enfrentó a Valentino Lázaro por las tareas domésticas, dejando claro que no soporta más sus órdenes en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beba no soporta que Valentino Lázaro la mande.
Beba no soporta que Valentino Lázaro la mande en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Beba se molestó nuevamente con Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3.

Beba y Valentino Lázaro discutieron.
Beba y Valentino Lázaro discutieron por el aseo en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue el enfrentamiento entre Beba y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

El bumangués y la barranquillera protagonizaron el primer enfrentamiento del top 6 de la telenovela de la vida real.

Luego de la semana de liderato de Valentino, algunas actividades quedaron definidas. Lázaro le pidió a Beba que le ayudara secando los platos y ella le respondió que no porque siempre lo hacía ella y que en la casa había más habitantes.

Valentino le replicó que no entendía por qué siempre discutían por lo mismo, cuando son actividades que deben cumplirse a diario.

Recordó que él lava los platos después de que Alejandro cocina, y que todos tienen responsabilidades compartidas.

Beba, visiblemente incómoda, le dijo que estaba cansada de que la mandara y, sobre todo, de la forma en que lo hacía, pues lo considera tosca y grosera.

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Aunque terminó realizando la tarea, lo hizo renegando y dejando claro que no quería escuchar más justificaciones.

El creador de contenido se defendió frente a las cámaras, asegurando que no tiene problema en recordarle a su amiga que hay funciones que cumplir en comunidad y que, aunque se moleste, seguirá haciéndolo porque considera que es lo correcto.

Por su parte, Beba buscó apoyo en Alejandro Estrada, a quien le manifestó su inconformidad por la manera en que Valentino le da órdenes.

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¿Quiénes pasaron a la ronda final de la prueba de liderato de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

El liderato de la semana se definirá entre Mariana Zapata y la propia Beba, quienes lograron avanzar a la ronda final de la prueba.

La competencia consistía en trasladar unas estatuillas de un lugar a otro utilizando únicamente la cabeza, mientras sorteaban muros con figuras que debían atravesar sin que la pieza se cayera.

La exigencia física y la concentración fueron claves, pues cualquier error significaba volver a empezar y perder segundos valiosos frente a sus rivales.

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