Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yailin, la más viral contó el insólito momento en que Anuel AA le pidió matrimonio

Yailin, la más viral reveló cómo fue el inesperado momento en que Anuel AA le pidió matrimonio.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yailin revela el insólito momento en que Anuel AA le pidió matrimonio
Yailin revela el insólito momento en que Anuel AA le pidió matrimonio. (Foto AFP: Dia Dipasupil | Robyn Beck).

Yailin, la más viral, volvió a captar la atención en redes sociales tras revelar el inesperado momento en que Anuel AA le pidió matrimonio. La cantante contó detalles de la propuesta durante una conversación reciente, donde dejó ver que todo ocurrió en una situación poco común que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cómo le pidió matrimonio Anuel AA a Yailin? La cantante contó inesperado detalle

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un corto audiovisual en el que Yailin, la más viral se encontraba hablando con dos hombres sobre propuestas de matrimonio.

Anuel AA y Yailin la más viral juntos otra vez
Videos de Anuel AA y Yailin la más viral juntos generan revuelo. (AFP/ Robyn Beck - AFP/ Ivan Apfel)

En esta oportunidad, la joven cantante dominicana recordó la forma en la que el cantante republicano Anuel AA le propuso matrimonio poco después de formalizar su relación sentimental.

Artículos relacionados

Según su relato, Anuel no habría pensado en una propuesta de matrimonio romántica y mucho menos elaborada, pues esta se dio en medio de un momento personal entre ambos artistas.

“A mí me lo pidieron ¿tú sabes cómo? Estábamos casados en la cama primero, después él se fue, salió del baño en cuera, me puso la vaina así, y me dijo: ¿te quieres casar conmigo? Claro que sí, yo estaba… nos vinimos y no fuimos, así me lo pidieron", comentó con una gran sonrisa.

Artículos relacionados

El video volvió a generar conversación en redes sociales, especialmente porque ambos artistas ya no son pareja y comparten una hija en común, lo que llevó a que muchos usuarios comentaran el recuerdo de aquella etapa de su relación.

¿cuándo finalizó la relación entre Anuel AA y Yailin, la más viral?

Luego de varios meses de relación, un matrimonio y una hija en común Anuel AA anunció en febrero del 2023 por medio de un en vivo en sus redes sociales que su relación con Yailín, la más viral había llegado a su fin.

La celebración del cumple de Cattleya , hija de Yailin
Así celebró Yailin el cumpleaños 3 de su hija Cattleya. (Foto: AFP)

Sin embargo, en aquella oportunidad el cantante mencionó que su relación con la artista se había mantenido en buenos términos por el bien de su hija Cattleya, algo que no duró mucho tiempo, pues desde entonces la pareja protagonizó una serie de polémicas en relación a este episodio de sus vidas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi anunció que será la presentadora. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi será la presentadora oficial de los Premios Nuestra Tierra 2026; así lo anunció

Violeta Bergonzi sorprendió a sus seguidores al revelar que conducirá los Premios Nuestra Tierra 2026 en Bogotá.

Alina Lozano reveló por qué celebró sola el Día de la Madre este año Alina Lozano

Alina Lozano conmovió al compartir video celebrando sola el Día de la Madre: esta fue la razón

Alina Lozano compartió un video en el que mostró que celebró sola el Día de la Madre y aprovechó para compartir una reflexión.

Jenny López vuelve a usar el vestido con el que Jhonny Rivera le propuso matrimonio Jhonny Rivera

Jenny López deslumbró al usar el vestido con el que Jhonny Rivera le propuso matrimonio

Jenny López volvió a usar el vestido con el que Jhonny Rivera le propuso matrimonio por una importante razón.

Lo más superlike

Foto del perro de Ángela Aguilar en cama de Inti generó polémica Ángela Aguilar

Ángela Aguilar desató críticas por foto de su perro en cuarto de Inti

Ángela Aguilar recibió críticas tras mostrar a su perro acostado en la cama de Inti, hija de Nodal.

Beba no soporta que Valentino Lázaro la mande. Valentino Lázaro

Beba discutió con Valentino Lázaro por las tareas del aseo en La casa de los famosos; el top 6 se tensiona.

Bad Bunny sorprende a fans colombianos con música de Diomedes Díaz Bad Bunny

Bad Bunny causó furor con sus historias en Medellín y música de Diomedes Díaz

Kapo hizo su segundo sold out en el Movistar Arena en Bogotá Talento nacional

Kapo volvió a hacer historia en el Movistar Arena en Bogotá: así fue su segundo show

¿Qué es el vitíligo? La enfermedad que enfrentó Michael Jackson durante años Salud

¿Qué es el vitíligo? La enfermedad que padeció Michael Jackson durante años