Yailin, la más viral contó el insólito momento en que Anuel AA le pidió matrimonio

Yailin, la más viral, volvió a captar la atención en redes sociales tras revelar el inesperado momento en que Anuel AA le pidió matrimonio. La cantante contó detalles de la propuesta durante una conversación reciente, donde dejó ver que todo ocurrió en una situación poco común que sorprendió a muchos de sus seguidores.

¿Cómo le pidió matrimonio Anuel AA a Yailin? La cantante contó inesperado detalle

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un corto audiovisual en el que Yailin, la más viral se encontraba hablando con dos hombres sobre propuestas de matrimonio.

Videos de Anuel AA y Yailin la más viral juntos generan revuelo. (AFP/ Robyn Beck - AFP/ Ivan Apfel)

En esta oportunidad, la joven cantante dominicana recordó la forma en la que el cantante republicano Anuel AA le propuso matrimonio poco después de formalizar su relación sentimental.

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Según su relato, Anuel no habría pensado en una propuesta de matrimonio romántica y mucho menos elaborada, pues esta se dio en medio de un momento personal entre ambos artistas.

“A mí me lo pidieron ¿tú sabes cómo? Estábamos casados en la cama primero, después él se fue, salió del baño en cuera, me puso la vaina así, y me dijo: ¿te quieres casar conmigo? Claro que sí, yo estaba… nos vinimos y no fuimos, así me lo pidieron", comentó con una gran sonrisa.

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El video volvió a generar conversación en redes sociales, especialmente porque ambos artistas ya no son pareja y comparten una hija en común, lo que llevó a que muchos usuarios comentaran el recuerdo de aquella etapa de su relación.

¿cuándo finalizó la relación entre Anuel AA y Yailin, la más viral?

Luego de varios meses de relación, un matrimonio y una hija en común Anuel AA anunció en febrero del 2023 por medio de un en vivo en sus redes sociales que su relación con Yailín, la más viral había llegado a su fin.

Así celebró Yailin el cumpleaños 3 de su hija Cattleya. (Foto: AFP)

Sin embargo, en aquella oportunidad el cantante mencionó que su relación con la artista se había mantenido en buenos términos por el bien de su hija Cattleya, algo que no duró mucho tiempo, pues desde entonces la pareja protagonizó una serie de polémicas en relación a este episodio de sus vidas.