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La Segura recibió sorpresa de Ignacio Baladán, pero detalle causó risas: “Se me devolvió la lágrima”

Ignacio Baladán sorprendió a La Segura en el día de la madre, pero un detalle en el video terminó llevándose la atención.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La emotiva sorpresa que le dio Ignacio Baladán a La Segura por el Día de la madre.
Ignacio Baladán mostró sorpresa para La Segura en el día de la madre y detalle se llevó la atención. (Foto: Canal RCN)

Ignacio Baladán volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir la sorpresa que le preparó a La Segura por el Día de la Madre.

A través de sus redes sociales, el uruguayo publicó un video en el que mostró parte del proceso de preparación y también dejó ver la reacción que tuvo la influencer caleña al descubrir el detalle que organizó para ella junto al pequeño Lucca.

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¿Cómo fue la sorpresa que Ignacio Baladán le preparó a La Segura?

Sin embargo, más allá del emotivo momento, hubo un detalle dentro del video que terminó llevándose gran parte de la atención de los usuarios, quienes no dejaron de tomar capturas de pantalla y compartirlas en los comentarios de la publicación.

En las imágenes, Ignacio Baladán aparece mostrando que las fotografías ya estaban listas mientras sostenía en su mano un sobre con varias imágenes impresas.

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Posteriormente, también se mostró comprando portarretratos, globos de color rojo, flores y otros artículos que utilizaría para decorar la casa y sorprender a La Segura durante esa fecha especial.

La emotiva sorpresa que le dio Ignacio Baladán a La Segura por el Día de la madre.
Ignacio Baladán mostró sorpresa para La Segura en el día de la madre y detalle se llevó la atención. (Foto: Canal RCN)

Más adelante, el creador de contenido enseñó cómo comenzó a organizar las fotografías en los marcos que compró junto al pequeño Lucca.

Después mostró el proceso de acomodarlas en la pared mientras preparaba el desayuno para la influencer.

En la decoración aparecían varias imágenes familiares de la pareja y fotografías relacionadas con el nacimiento de Lucca y el momento en el que La Segura recibió a su hijo. El uruguayo también organizó flores y globos para complementar la sorpresa.

¿Qué detalle de La Segura llamó la atención en el video de Ignacio Baladán?

En el video quedó registrado el instante en el que Ignacio despertó a La Segura para entregarle los obsequios y mostrarle todos los detalles que preparó por el Día de la Madre.

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La influencer caleña reaccionó emocionada mientras observaba cada uno de los elementos que hacían parte de la decoración.

La emotiva sorpresa que le dio Ignacio Baladán a La Segura por el Día de la madre.
Ignacio Baladán mostró sorpresa para La Segura en el día de la madre y detalle se llevó la atención. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue el momento en el que Ignacio la despertó y ella apareció completamente despeinada y aún dormida. Los usuarios no tardaron en compartir imágenes de ese momento y reacciones:

“Iba a llorar y se me devolvió la lágrima viendo a la Segu levantarse”, fue unos de los comentarios.

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