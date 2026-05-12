Alexa Torrex lanzó inesperada confesión sobre su relación con Jhorman: "no tiene perdón"

La creadora de contenido Alexa Torrex sorprendió a sus seguidores luego de hablar abiertamente sobre su relación con Jhorman Toloza y revelar que, si las cosas hubieran sido diferentes, posiblemente todavía seguirían juntos.

Las declaraciones fueron realizadas durante un en vivo en redes sociales, donde Alexa habló sobre lo que ocurrió tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre los usuarios, quienes comenzaron a comentar sobre el futuro sentimental de la creadora de contenido y la situación actual con Jhorman.

Alexa Torrex habló sin filtros sobre Jhorman y lo que pasó tras salir de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su relación con Jhorman Toloza?

Alexa reveló que si Jhorman hacía las cosas bien mientras ella se encontraba dentro de la competencia, seguramente su relación todavía existiría.

La cucuteña explicó que, al salir del reality, una de las primeras cosas que quería hacer era hablar con su expareja para aclarar varias situaciones.

Según comentó, antes de entrar al programa ya habían hablado de algunos temas importantes y ella pensaba que todavía existía la posibilidad de continuar con la relación.

Sin embargo, aseguró que al salir se enteró de varias situaciones relacionadas con Jhorman que terminaron cambiando completamente su manera de pensar.

Alexa reveló que conoció detalles sobre comportamientos y comentarios que involucraron a su familia, algo que calificó como “lo más sagrado” para ella y que, según dijo, no tiene perdón.

La creadora de contenido también explicó que, aunque su familia no tenía una buena relación con Jhorman y viceversa, eso no significaba que alguna de las partes tuviera derecho a tratarse mal.

Durante la conversación, Nicolás Arrieta comentó que Jhorman se habría sentido afectado por algunos comentarios realizados por la familia de Alexa.

No obstante, la influenciadora fue clara en afirmar que, para ella, eso no justificaba las acciones que ocurrieron posteriormente.

Asimismo, Alexa aseguró que esta experiencia le dejó una lección importante y comentó entre risas que al próximo reality entraría soltera. Ante esto, Nicolás Arrieta le preguntó si entonces tendría que terminar también con Tebi.

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¿Qué dijo Alexa sobre su relación con Tebi?

Ante el comentario de Nicolás, Alexa Torrex reaccionó entre risas y respondió que nadie sabe realmente qué puede pasar entre ella y Tebi en el futuro.

La creadora de contenido comentó que existe la posibilidad de que el paisa salga a “recuperar su hogar”, frase que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

Anteriormente, Alexa ya había mencionado que estaba esperando la salida de Tebi para poder hablar directamente con él y aclarar qué está pasando entre ambos.