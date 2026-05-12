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Alexa Torrex reveló el polémico chat que tuvo con Yuli Ruiz tras La casa de los famosos

Alexa Torrex revelo que no quisiera conocer a Yuli Ruiz fuera de La casa de los famosos y reveló la conversación que tuvo con ella.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex reveló detalles de su conversación con Yuli Ruiz
Alexa Torrex reveló inesperados mensajes con Yuli Ruiz. (Foto/ Canal RCN)

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex ha dado contenido revelando lo que ha pasado en estos días en los que ha regresado a la vida real.

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Por un lado, reveló los inconvenientes que ha tenido con su expareja e incluso, detalló que la situación escaló tanto hasta llegar a las autoridades competentes luego de que denunciara daños en su apartamento.

Así mismo, habló de qué pasará con Tebi Bernal cuando la competencia termine y si está dispuesta a esperarlo, pero ya dejó claro que con quien era su prometido, eso no va más.

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En cuanto a sus excompañeros del reality, la cantante se reencontró con algunos de ellos y ha hablado con otros, vía telefónica, pero fue clara con quién no quiere tener una amistad en la vida real.

¿A quiénes no quisiera conocer Alexa Torrex por fuera de La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex se reencontró con Nicolás Arrieta y Sofía Jaramillo tras La casa de los famosos Colombia 2026 e hicieron transmisiones en vivo en sus respectivas redes sociales.

Alexa Torrex dejó al descubierto conversación con Yuli Ruiz
Alexa Torrex reveló detalles de su conversación con Yuli Ruiz. (Foto/ Canal RCN)

Allí, sacaron su opinión sobre todo lo que ha ocurrido dentro de la competencia, pero así mismo, por su lado, Alexa contó a quiénes no les interesa conocer en la vida real.

Precisamente, nombró a Eidevin, Juanse Laverde, Yuli Ruiz y Mariana Zapata e incluso, dijo que prefería hablarse con Juanda Caribe que, con la influenciadora paisa.

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Cuando nombró a Yuli, Nicolás reaccionó con sorpresa y preguntó ¿por qué no?

¿Qué dijo Alexa Torrex al revelar lo que Yuli Ruiz le escribió tras La casa de los famosos?

En el video quedó registrado el momento en el que Sofía Jaramillo le pregunta a Alexa Torrex si vio cuando Yuli Ruiz celebró su eliminación de La casa de los famosos y ella dijo que sí, por eso la llamó hipócrita.

Alexa Torrex reveló inesperados mensajes con Yuli Ruiz
Alexa Torrex dejó al descubierto conversación con Yuli Ruiz. (Foto/ Canal RCN)

Pues la cantante confesó que la paisa le escribió y con detalles leyó el mensaje:

“Espero que estés bien. Siempre recordaré momentos lindos de la casa”.

Alexa dijo que ella le respondió y que la cuestionó porque ella celebró su eliminación, per Yuli contesto que tenían que hablar de muchas cosas y le abrió la puerta abierta de su casa en Medellín.

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