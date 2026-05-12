Sheila Gándara llamó la atención al revelar detalles sobre el cuidado de su hija; ¿qué dijo?

Luego de varios días alejada de las redes sociales, Sheila Gándara volvió a aparecer y generó preguntas entre sus seguidores por las imágenes que compartió desde una clínica.

¿Por qué Sheila Gándara llamó la atención en redes sociales?

Sheila Gándara sorprendió a sus seguidores luego de reaparecer en redes sociales desde lo que parecía ser una clínica.

La creadora de contenido apareció usando bata médica, acompañada de una amiga y con una intravenosa en una de sus manos, situación que rápidamente generó comentarios entre los usuarios.

La barranquillera había permanecido varios días alejada de las plataformas digitales en medio de las conversaciones que se han generado tras la cercanía de Juanda Caribe y Mariana Zapata dentro de La casa de los famosos Colombia.

En redes destacan la cercanía de Juanda Caribe y Mariana en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Las imágenes comenzaron a circular luego de que una amiga cercana compartiera un video en TikTok grabado aparentemente desde una sala de preoperatorio. En el clip, ambas aparecen cantando y posando frente a la cámara mientras Sheila se encontraba preparada para un procedimiento.

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Hasta ahora, Sheila Gándara no ha confirmado cuál fue el procedimiento al que se sometió ni ha entregado detalles sobre si se trató de una intervención médica o estética. Sin embargo, en redes sociales varios internautas comenzaron a compartir sus propias teorías sobre la situación.

¿Quién cuidó a la hija de Sheila Gándara durante el procedimiento?

Horas después de que las imágenes se viralizaran, Sheila Gándara decidió compartir un mensaje relacionado con el cuidado de su hija Victoria mientras atraviesa este proceso.

Sheila Gándara habla de los cuidados de su bebé / (Foto del Canal RCN)

A través de sus historias, la creadora de contenido aseguró que se sentía tranquila porque su hija quedó bajo el cuidado de personas capacitadas para acompañarla mientras ella no puede realizar algunas actividades.

“Quería pasar por aquí a contarles que estoy muy tranquila porque dejo a mi bebé en las mejores manos”, expresó Sheila en el video.

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Además, explicó que cuenta con apoyo de enfermeras y niñeras que han acompañado a su hija desde su nacimiento. Dentro de su mensaje, mencionó especialmente a Jenny, una de las personas que la ha acompañado desde los primeros días de maternidad.

Sheila Gándara habla sobre los cuidados de su bebé / (Foto de Freepik)

Según contó, ella estuvo presente en momentos importantes como el primer baño de Victoria y también la orientó sobre temas relacionados con el cuidado diario de la bebé.

En medio de su mensaje, Sheila Gándara aprovechó para enviar unas palabras de reconocimiento a las enfermeras que han estado acompañándola durante esta etapa.

Las declaraciones de Sheila también generaron reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el hecho de que buscara apoyo profesional para el cuidado de su hija durante este momento.