Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alejandra Salguero sorprendió al publicar romántico video con Tebi Bernal: ¿indirecta a Alexa?

Alejandra Salguero compartió un antiguo video con Tebi Bernal y usuarios lo tomaron como indirecta.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alejandra Salguero lanzó inesperado recuerdo con Tebi y desató revuelo en redes
Alejandra Salguero lanzó inesperado recuerdo con Tebi y desató revuelo en redes (Foto Canal RCN)

La relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal continúa dando de qué hablar en redes sociales, especialmente después del ingreso temporal de Alexa nuevamente a La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

La situación ha provocado que muchos usuarios también estén pendientes de las publicaciones de Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, para conocer si se pronuncia sobre todo lo que está ocurriendo alrededor del influenciador.

En los últimos días, varios seguidores han interpretado algunos de los mensajes y publicaciones de Alejandra como posibles indirectas relacionadas con el tema.

¿Indirecta para Alexa? Alejandra Salguero compartió privado recuerdo con Tebi
¿Indirecta para Alexa? Alejandra Salguero compartió privado recuerdo con Tebi (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Alejandra Salguero en sus redes sociales?

Alejandra Salguero ha permanecido activa en sus redes sociales compartiendo contenido relacionado con ejercicio, bienestar y estilo de vida fitness.

Sin embargo, también ha publicado mensajes que muchos usuarios consideran referencias indirectas a la situación sentimental que involucra actualmente a Tebi Bernal y Alexa Torrex.

En una de sus publicaciones recientes, Alejandra agradeció públicamente a sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido durante los últimos días.

“Gracias por tantos mensajes llenos de amor, comprensión y empatía. Dios los bendiga. Estoy bien”, escribió la creadora de contenido.

La publicación rápidamente generó comentarios por parte de usuarios que continúan atentos a cualquier reacción relacionada con Tebi.

Posteriormente, Alejandra sorprendió al compartir un video antiguo junto al influenciador, lo que volvió a despertar comentarios en redes sociales.

Alejandra Salguero reaccionó en redes y publicó especial recuerdo junto a Tebi
Alejandra Salguero reaccionó en redes y publicó especial recuerdo junto a Tebi (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué recuerdo compartió Alejandra Salguero con Tebi?

El video compartido por Alejandra corresponde al 28 de febrero de 2024 y, según se observa en las imágenes, fue grabado por Tebi Bernal.

En el recuerdo se ve el momento en el que el creador de contenido llega para felicitar a Alejandra por su cumpleaños mientras ella se encontraba orando con una Biblia en sus manos.

En el clip, Alejandra le pide unos segundos mientras termina de rezar y posteriormente Tebi le responde destacando que esa espiritualidad era una de las cosas que más admiraba de ella.

Además, en el video también aparece un mensaje escrito por Tebi donde expresaba la admiración que sentía por Alejandra.

“Yo la admiro tanto. Le pedí en oración a Dios una compañera que me acercara más a Él y me bendijo con una gran mujer”, decía el texto.

Alejandra decidió repostear el recuerdo y acompañó la publicación con un mensaje dirigido a las personas que le han enviado comentarios negativos en redes sociales.

“Para todos mis hate aquí les dejo un tbt”, escribió la creadora de contenido junto al video.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Él es Samuel Brand, el hijo de Claudia Bahamón que debutó en pasarelas: esto dijo la presentadora Claudia Bahamón

Él es Samuel Brand, el hijo de Claudia Bahamón que debutó en pasarelas: esto dijo la presentadora

Uno de los hijos de Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef debutó en pasarela de modelaje, su nombre es Samuel Brand.

Paola Jara desató ternura con video viral de Emilia Paola Jara

Paola Jara conmocionó las redes con video de Emilia diciendo “papá”

Paola Jara compartió el momento preciso en el que su hija Emilia dijo “papá”, causando conmoción con su video.

Juliana Calderón desmiente a familia de Juan Manuel Rodríguez y comparte pruebas de su relación Juliana Calderón

Juliana Calderón desmiente a mamá de Juan Manuel Rodríguez: filtró chats con ella tras la muerte de su novio

Juliana Calderón respondió al comunicado de la familia de Juan Manuel y mostró conversaciones y audios.

Lo más superlike

Sofía Jaramillo dijo por qué no le ayudó a Alexa Torrex con la ropa de la cena romántica con Tebi. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo reveló las razones por las que NO ayudó a Alexa Torrex con la ropa en la cena con Tebi

Sofía Jaramillo aseguró que aconsejar a Alexa Torrex sería ir contra su esencia en la cena con Tebi en La casa de los famosos.

Videos revelan cómo se vivió el temblor que sacudió a Colombia Viral

Impactantes videos muestran cómo se vivió el sismo en Colombia: así fue

Conoce dónde y cuándo ver la transmisión. Premios Nuestra Tierra

¿Dónde seguir EN VIVO la gala completa y sin interrupciones de los Premios Nuestra Tierra 2026? Te contamos

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal Salud

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal

Luto en la familia de Ángela Aguilla: falleció importante integrante, ¿quién fue? Ángela Aguilar

Luto en la familia de Ángela Aguilar: falleció importante integrante, ¿quién fue?