Alejandra Salguero sorprendió al publicar romántico video con Tebi Bernal: ¿indirecta a Alexa?

La relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal continúa dando de qué hablar en redes sociales, especialmente después del ingreso temporal de Alexa nuevamente a La casa de los famosos Colombia.

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La situación ha provocado que muchos usuarios también estén pendientes de las publicaciones de Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, para conocer si se pronuncia sobre todo lo que está ocurriendo alrededor del influenciador.

En los últimos días, varios seguidores han interpretado algunos de los mensajes y publicaciones de Alejandra como posibles indirectas relacionadas con el tema.

¿Indirecta para Alexa? Alejandra Salguero compartió privado recuerdo con Tebi (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Alejandra Salguero en sus redes sociales?

Alejandra Salguero ha permanecido activa en sus redes sociales compartiendo contenido relacionado con ejercicio, bienestar y estilo de vida fitness.

Sin embargo, también ha publicado mensajes que muchos usuarios consideran referencias indirectas a la situación sentimental que involucra actualmente a Tebi Bernal y Alexa Torrex.

En una de sus publicaciones recientes, Alejandra agradeció públicamente a sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido durante los últimos días.

“Gracias por tantos mensajes llenos de amor, comprensión y empatía. Dios los bendiga. Estoy bien”, escribió la creadora de contenido.

La publicación rápidamente generó comentarios por parte de usuarios que continúan atentos a cualquier reacción relacionada con Tebi.

Posteriormente, Alejandra sorprendió al compartir un video antiguo junto al influenciador, lo que volvió a despertar comentarios en redes sociales.

Alejandra Salguero reaccionó en redes y publicó especial recuerdo junto a Tebi (Foto Canal RCN)

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¿Qué recuerdo compartió Alejandra Salguero con Tebi?

El video compartido por Alejandra corresponde al 28 de febrero de 2024 y, según se observa en las imágenes, fue grabado por Tebi Bernal.

En el recuerdo se ve el momento en el que el creador de contenido llega para felicitar a Alejandra por su cumpleaños mientras ella se encontraba orando con una Biblia en sus manos.

En el clip, Alejandra le pide unos segundos mientras termina de rezar y posteriormente Tebi le responde destacando que esa espiritualidad era una de las cosas que más admiraba de ella.

Además, en el video también aparece un mensaje escrito por Tebi donde expresaba la admiración que sentía por Alejandra.

“Yo la admiro tanto. Le pedí en oración a Dios una compañera que me acercara más a Él y me bendijo con una gran mujer”, decía el texto.

Alejandra decidió repostear el recuerdo y acompañó la publicación con un mensaje dirigido a las personas que le han enviado comentarios negativos en redes sociales.