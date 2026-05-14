Sara Uribe reaccionó tras rumores de reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo, ¿Indirecta?

Sara Uribesorprendió con un inesperado mensaje que los usuarios relacionan con una indirecta tras los rumores de reconciliación entre Andreina Fiallo y Fredy Guarín.

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¿Por qué Sara Uribe habría reaccionado tras supuesta reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

Por estos días, los nombres de Fredy Guarín y Andreina Fiallo han estado en medio de la conversación luego de unos inesperados mensajes e imágenes en los que se les ve muy juntos y que han despertado rumores sobre una posible reconciliación tras varios años separados.

Como bien se recuerda, Fredy Guarín tuvo una relación sentimental con la presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe, y fruto de esa relación nació Jacobo.

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La relación entre Sara Uribe y Fredy Guarín estuvo marcada por la polémica luego de la infidelidad del exfutbolista hacia Andreina Fiallo.

Sara Uribe reapareció con contundente mensaje tras rumores de Fredy Guarín y Andreina Fiallo. (Foto: AFP)

Ahora, tras varios años separados, en redes sociales han comenzado a circular rumores sobre una posible reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo.

Todo comenzó luego de la celebración de los 15 años de la hija que tienen en común, donde ambos aparecieron juntos durante el evento y posteriormente compartieron imágenes de la fiesta en sus redes sociales. Sin embargo, los rumores crecieron aún más luego de que circularan fotografías en las que se les ve compartiendo muy de cerca.

Recientemente, Fredy Guarín compartió un video en el que presumía su atractivo físico acompañado de curiosas frases y Andreina Fiallo reaccionara comentando con emojis de caritas con ojos de corazón, avivando nuevamente las especulaciones sobre una reconciliación.

¿Qué dijo Sara Uribe tras la supuesta reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

A través de sus redes sociales, Sara Uribe compartió un video sumándose al trend hecho con inteligencia artificial, en el que aparece como si estuviera en el público de un partido de fútbol americano o béisbol.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el mensaje:

Sara Uribe reapareció con contundente mensaje tras rumores de Fredy Guarín y Andreina Fiallo. (Foto: Canal RCN)

“Ya sé cómo es tu juego… y qué tranquilidad se siente mirar el partido desde la tribuna”.

Por supuesto, su mensaje generó revuelo y muchos usuarios relacionaron sus palabras con una posible indirecta a la supuesta reconciliación entre el exfutbolista colombiano y Andreina Fiallo.