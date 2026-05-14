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Yaya Muñoz arremetió contra Karola tras fuertes comentarios: "ya quisieras"

Yaya Muñoz reaccionó a las declaraciones de Karola y le respondió con contundente comentario en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yaya Muñoz arremetió contra Karola tras fuertes comentarios: "ya quisieras"
Yaya Muñoz arremetió contra Karola tras fuertes comentarios: "ya quisieras" (Foto Canal RCN)

La tensión entre Yaya Muñoz y Karola sigue creciendo en redes sociales y nuevamente protagonizaron un intercambio de comentarios que generó reacciones entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia.

Desde hace varias semanas, ambas han estado involucradas en diferentes polémicas luego de la eliminación de Karola del reality.

Todo comenzó cuando Yaya hizo comentarios sobre el recibimiento que tuvo Karola tras salir de la competencia, cuestionando la cantidad de personas que estuvieron presentes apoyándola.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y la prima de Karola reaccionó defendiendo públicamente a la creadora de contenido y criticando a la presentadora.

Ahora, un nuevo en vivo de Karola volvió a encender la controversia y terminó provocando una respuesta directa de Yaya Muñoz.

Yaya Muñoz reaccionó a declaraciones de Karola y lanzó contundente mensaje
Yaya Muñoz reaccionó a declaraciones de Karola y lanzó contundente mensaje (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Karola sobre Yaya Muñoz?

Durante un en vivo en TikTok, varios usuarios comenzaron a preguntarle a Karola sobre Yaya Muñoz y la relación que tienen actualmente.

Ante los comentarios, Karola aseguró que prefería no darle foco a la presentadora y la calificó como una persona “ponchada”.

Asimismo, recordó la polémica relacionada con una tutela que, según dijo, Yaya habría interpuesto luego de que su prima saliera en defensa de Karola y la llamara “esc0rt”.

Karola también afirmó que no tiene interés en hablar sobre aspectos personales de Yaya, aunque insinuó que conoce información que podría perjudicarla.

Además, aseguró que si no hablara de Yaya, la presentadora no sonaría en redes sociales.

En medio de sus declaraciones, también mencionó el programa donde trabaja Yaya, afirmando que, según su opinión, la presentadora no estaba allí por hacer bien su trabajo sino porque ella no ha querido regresar.

Las palabras rápidamente comenzaron a viralizarse y generaron debate entre seguidores de ambas figuras públicas.

Karola llamó “ponchada” a Yaya y la presentadora no se quedó callada
Karola llamó “ponchada” a Yaya y la presentadora no se quedó callada (Foto Canal RCN)

¿Qué respondió Yaya Muñoz ante las declaraciones de Karola?

Tras hacerse viral el fragmento del en vivo, Yaya Muñoz reaccionó directamente desde los comentarios de un video publicado por la creadora de contenido Samilu, donde aparecía Karola hablando sobre ella.

La presentadora respondió de manera contundente y aseguró que Karola quisiera realmente que ella la estuviera mencionando públicamente.

Asimismo, Yaya afirmó que, según su percepción, Karola “se quemó” luego de salir de La casa de los famosos Colombia.

“Ay por favorrrrr ! ya quisieras que te esté mencionando, te quemaste desde que saliste del reality 🔥 SALIENDOOOOOO”, escribió Yaya Muñoz.

El comentario rápidamente comenzó a circular en redes sociales y desató nuevas reacciones entre seguidores de ambas. Mientras algunos usuarios apoyaron la respuesta de Yaya, otros defendieron a Karola.

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