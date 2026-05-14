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¿Jenny López está embarazada? Recientes fotos avivaron especulaciones

Jhonny Rivera y Jenny López despertaron rumores de embarazo por recientes fotos en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La foto de Jenny López que hizo pensar a muchos en un posible embarazo
La foto de Jenny López que hizo pensar a muchos en un posible embarazo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Las recientes fotografías de Jenny López junto a Jhonny Rivera despertaron rumores sobre un posible embarazo de la cantante, luego de que varios seguidores se mostraran confundidos con la primera instantánea. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y dieron paso a múltiples especulaciones entre los fanáticos de la pareja.

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¿Jhonny Rivera y Jenny López esperan a su primer hijo juntos?

En la tarde de este jueves 14 de mayo, Jhonny Rivera y Jenny López sorprendieron a sus seguidores con una publicación conjunta en la que compartieron una antigua sesión fotográfica que no habían mostrado anteriormente.

Jenny López reveló qué habló con Jhonny Rivera antes de casarse
Jenny López reveló qué habló con Jhonny Rivera antes de casarse. (Foto Canal RCN | Freepik).

Sin embargo, la imagen con la que iniciaron el carrete se robó toda la atención de los internautas.

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A primera vista, según comentarios de sus seguidores, la fotografía parecía anunciar un embarazo, teniendo en cuenta la pose en la que Rivera y Jenny ponen sus manos sobre el vientre de la joven y la estética del escenario elegido.

Comentarios como “con la primera foto pensé que esperaban bebé” y preguntas directas como “¿ya estás embarazada?” fueron algunos de los que más destacaron en la publicación original.

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No obstante, el post en realidad hacía referencia a una situación completamente distinta y alejada de un embarazo.

¿A qué hacía alusión las fotos de Jhonny Rivera y Jenny López?

Vale la pena recalcar que la publicación de Jhonny Rivera y Jenny López tenía como fin recordar la sesión fotográfica que tuvieron juntos durante las grabaciones del video musical para su icónica canción ‘Te doy mi vida’, la cual se convirtió en el himno de su relación sentimental.

Jhonny Rivera y Jenny López revelan si están listos para ser padres
Jhonny Rivera y Jenny López revelan si están listos para ser padres. (Foto Canal RCN | Freepik).

“Hoy día de #TBT les comparto estas fotos con el amorcito 😍 @jennylopez_oficial del día de la grabación del nuevo video que le hicimos a ‘Te doy mi vida’”

De esta manera, la pareja dejó claro que las imágenes no tenían relación con un anuncio de embarazo, sino que correspondían a un recuerdo de las grabaciones de su videoclip, poniendo fin rápidamente a las especulaciones que surgieron entre sus seguidores.

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