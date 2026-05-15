Alejandro Estrada sorprendió con polémica opinión sobre Beba: ¿no le cree nada?

En la recta final de La casa de los famosos Colombia, las emociones continúan a flor de piel y las estrategias continúan más sólidas que nunca, pues a pocos días de la gran final de esta tercera temporada, los participantes analizan más que nunca las jugadas de cada uno de sus compañeros.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Beba en La casa de los famosos Colombia?

Un ejemplo de ello son precisamente Alejandro Estrada y Tebi Bernal, quienes a lo largo de la competencia han demostrado ser estrategas y cuidadosos con sus movimientos, de hecho, en las últimas horas no perdieron la oportunidad para reflexionar el juego de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba.

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Y es que, en medio de un diálogo que sostuvieron ambos participantes, Alejandro no dudó en comentar que, el público sabe perfectamente lo que hace, haciendo referencia puntualmente a Beba, dejando ver que, su actuar ha sido poco coherente.

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"O sea esto lleva 23 días, ese comportamiento ha sido muchas veces y no ha sido un comportamiento consecuente ni coherente yo lo he dicho muchas veces casi que les di la estrategia, esto es una novela, hay que llevar una continuidad, eso nos hace coherentes", señaló el actor.

¿Cuál fue el análisis que Alejandro Estrada hizo sobre Beba en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con lo mencionado por Estrada, personas como Beba no son coherentes y por lo tanto no tienen una continuidad porque están de un lado a otro, "pican aquí y pican allá" y están en todos lados.

Alejandro lanzó opinión sobre Beba. Foto | Canal RCN.

Y aunque el cambio de la barranquillera fue bastante evidente para él y para varios participantes, no tiene ningún sentimiento negativo hacia la joven, contrario a lo que todos piensan.

"Yo no estoy confundido y no lo voy a odiar, resentido no soy y no me quedo con la rabia, perdono, no olvido, no guardo rencor, no la voy a poder admirar", agregó el cucuteño.

Además, el hombre recordó el incidente que vivió con Eidevin López y la reacción que tuvo Beba en su momento, pues según lo comentó en ese entonces cuando el joven fue expulsado, se sintió intim1dado por su compañera.