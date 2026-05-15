Por grupos en La casa de los famosos Colombia se enfrentaron a una nueva prueba de beneficio y castigo, en la que los participantes tuvieron que superar un difícil circuito lleno de obstáculos.

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¿Qué pasó con Beba y Juanda Caribe durante la prueba en La casa de los famosos Colombia?

La prueba consistía en atravesar un cubo repleto de cuerdas entrelazadas mientras debían buscar unas pelotas que contenían letras. Posteriormente, con esas letras tenían que formar palabras y descifrarlas correctamente en una pantalla.

La prueba exigía concentración, velocidad y resistencia física, por lo que varios famosos terminaron agotados tras muchos minutos de competencia.

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Durante el desarrollo del reto, Beba sufrió una lesión en uno de sus brazos y tuvo que ser atendida por el equipo médico.

Debido a esta situación y al desequilibrio que se presentó en el juego, Mariana quedó fuera momentáneamente de la competencia.

La casa de los famosos vivió caótica prueba que dejó lesiones. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, en medio de la intensa prueba, Juanda Caribe también comenzó a sentirse mal, lo que ocasionó que Mariana regresara nuevamente al reto.

Más adelante, Mariana expresó sentirse muy cansada, por lo que finalmente Juanda Caribe volvió a ingresar a la competencia para continuar apoyando a Valentino. En el que incluso, Tebi sufrió una caída.

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La prueba se convirtió en una de las más exigentes que han enfrentado en La casa de los famosos Colombia, pues varios participantes manifestaron el desgaste físico que les dejó el desafío.

¿Quiénes ganaron la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia?

Finalmente, Juanda Caribe, Mariana y Valentino se convirtieron en los ganadores de la prueba. Por su parte, Beba, Alejandro y Tebi quedaron como los perdedores del reto.

“De las pruebas más difíciles”, comentó Alejandro tras terminar la prueba y quien Juanda Caribe quien también expresó los mismo.

La casa de los famosos vivió caótica prueba que dejó lesiones. (Foto: Canal RCN)

El castigo consistió en que debían usar unos pantalones dobles, por lo que estarían unidos todo el tiempo. Incluso debían dormir con ellos y solo podían quitárselos para ir al baño o bañarse. Por esta razón, Tebi y Alejandro tuvieron que asumir el castigo.

Finalmente, los ganadores del beneficio recibieron unos videos enviados por sus fans. Sin embargo, debido a lo compleja que fue la prueba, el Jefe decidió que todos los participantes también recibirían el beneficio.