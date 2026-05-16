En las últimas semanas Alejandro Estrada se ha convertido en uno de los concursantes más comentados de La casa de los famosos Colombia 3 y en esta recta final su nombre empezó a ser asociado con un recordado exparticipante.

¿Por qué comparan en redes a Alejandro Estrada con Julián Trujillo?

El nombrado "Zorro viejo" ha empezado a ser comparado con el finalista de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Julián Trujillo, conocido por su equipo nombrado como "Los galácticos".

Aunque Alejandro Estrada ha intentado mantener una imagen más tranquila y analítica dentro de la competencia, sus decisiones y enfrentamientos lo han puesto constantemente en el centro de la conversación.

En redes sociales, varios seguidores del reality del Canal RCN aseguran que ambos comparten un perfil muy similar dentro del juego: actores, estrategas, tienen gran apoyo del público y protagonistas de fuertes rifirrafes con algunos de los participantes más polémicos.

Alejandro Estrada y Julián Trujillo comparados en redes por sus formas de jugar. (Fotos Canal RCN)

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Las razones por las que comparan a Alejandro Estrada con Julián Trujillo

Precisamente por eso, en redes comenzó a crecer una comparación inesperada con Julián Trujillo, recordado por muchos seguidores del formato como uno de los participantes más estratégicos y calculadores de su temporada.

Para varios televidentes, las similitudes son evidentes. Ambos llegaron al reality siendo reconocidos principalmente por su trayectoria en la televisión y con el paso de las semanas lograron posicionarse como figuras fuertes dentro de la casa estudio.

Además, tanto Estrada como Trujillo han sido señalados por algunos compañeros de manejar una estrategia silenciosa, evitando caer constantemente en polémicas explosivas y provocaciones, pero moviendo fichas importantes dentro del juego.

Otro de los puntos que alimentó la comparación son los choques que Alejandro Estrada ha protagonizado con participantes como Juanda Caribe, Beba y Mariana Zapata, quienes han buscado la manera de sacarlo de sus casillas. Caso parecido al de Julián Trujillo con Karen Sevillano, La Segura y Ornella en la primera temporada.



Sin embargo, muchos en redes aseguran que aunque hay ciertas similitudes en el juego de ambos los contextos son diferentes y ambos han hecho su propio camino dentro de la competencia.

La casa de los famosos Colombia está en su recta final y dentro de poco se conocerán a los cuatro finalistas de la tercera temporada, por eso, si no te quieres perder ningún detalle te invitamos a estar conectado con la señal y app del Canal RCN.