Sheila Gándara reapareció tras su procedimiento quirúrgico y confesó: “No dormí de la emoción"

Sheila Gándara reapareció luego de haber estado varios días sin compartir contenido personal en sus redes sociales, publicando únicamente temas relacionados con su trabajo como influencer.

La expareja de Juanda Caribe dio a entender que se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a un procedimiento quirúrgico reciente.

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¿Qué contó Sheila Gándara sobre su procedimiento estético?

Con un video que compartió recientemente en su cuenta de Instagram, Sheila contó parte de su experiencia y mostró cómo fue el día en el que decidió realizarse los retoques estéticos, de los cuales ya ha dejado ver algunos resultados en redes sociales.

Aunque no ha entregado mayores detalles sobre la intervención que se realizó, días atrás apareció en unas imágenes usando vendas en los pies y gasas en la parte superior de su cuerpo, donde al parecer se habría realizado un procedimiento con implantes.

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En el video que publicó, Sheila relató que muy temprano, sobre las 4 de la mañana, fueron a recogerla para dirigirse al lugar donde se realizaría el procedimiento. Además, confesó que esa noche no pudo dormir debido a la emoción que sentía.

Sheila Gándara compartió curiosos mensajes tras someterse a procedimiento quirúrgico. (Foto: Canal RCN)

“No dormí de la emoción. Yo sentía una mezcla de sentimientos porque después de pensarlo tanto, por fin había llegado el día de mi cirugí@”, expresó Sheila Gándara en el video.

En las imágenes también se mostró acostada en una camilla y ya canalizada, minutos antes de entrar al quirófano. Asimismo, dejó ver algunas tomas del proceso de marcación que le realizaron en diferentes partes de su cuerpo, especialmente en la espalda.

“Dejé todo en las manos de Dios y abracé esta nueva etapa con mucho amor”, dijo también en la publicación que compartió con sus seguidores.

Por ahora, Sheila no ha mostrado el resultado final de la procedimiento quirúrgico, ya que, según dejó ver en el contenido, el procedimiento habría ocurrido hace muy poco y aún continúa en recuperación.

Sheila Gándara reapareció y así quedó tras su procedimiento estético. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué ha pasado con Sheila Gándara tras la salida de Mariana Zapata?

Los ojos de muchos seguidores también están puestos sobre Sheila Gándara luego de la reciente eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia, especialmente por el acercamiento que tuvo Juanda Caribe con la participante dentro del reality.

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Sin embargo, Sheila Gándara no se ha referido directamente a la situación. Aun así, sí ha dejado algunos mensajes contundentes en publicaciones relacionadas con lo que ha ocurrido entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.