Alexa Torrex volvió a dar de qué hablar entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia luego de compartir una reflexión sobre cómo ha sido su proceso tras abandonar el reality.

Sus declaraciones generaron reacciones entre los internautas, especialmente por las emociones que aseguró seguir experimentando después de salir del programa.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre La casa de los famosos Colombia?

A través de una publicación en redes sociales, Alexa Torrex confesó que todavía siente una conexión con La casa de los famosos Colombia, incluso semanas después de haber sido eliminada del reality.

Según explicó, en algunos momentos siente que una parte de ella continúa dentro de la competencia y piensa constantemente en lo que habría pasado si hubiera seguido en el programa.

“Ustedes no lo saben pero les cuento un poquito el proceso, resulta que a veces a mí me da como guayabo no estar en la casa”, expresó.

Además, relató que hubo situaciones familiares que la hicieron reflexionar aún más sobre su participación.

Alexa contó que su mamá estaba preparada para visitarla dentro del programa antes de su eliminación, situación que le generó sentimientos encontrados cuando conoció la noticia.

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Las palabras de la influenciadora rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, donde seguidores del formato comentaron que varios exparticipantes han hablado de procesos similares tras abandonar la competencia.

¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre Tebi y Alejandro Estrada?

Otro de los temas que más comentarios ha generado alrededor de Alexa Torrex es su relación con Tebi Bernal y Alejandro Estrada, con quienes conformó el grupo conocido como “Los especialistas” dentro de La casa de los famosos Colombia.

Antes de salir del programa, Alexa manifestó que existían tensiones dentro del equipo. Aunque llegó a expresar dudas sobre la confianza que tenía en ambos participantes y aseguró que su apoyo hacía ellos seguía firme.

Alexa Torrex habla sobre "Los especialistas" tras La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

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Sobre Tebi Bernal, Alexa Torrex aseguró que espera poder conversar con él cuando finalice su participación en La casa de los famosos Colombia. Según comentó, considera importante aclarar varios temas relacionados con la relación que construyeron dentro del reality.

En cuanto a Alejandro Estrada, Alexa ha revelado que agradece el apoyo y la cercanía que construyeron durante su paso por La casa de los famosos Colombia. Además, ha mencionado que mantiene un buen recuerdo de los momentos que compartieron durante la competencia.

Estas declaraciones generaron conversación en redes, donde los fans continúan atentos al desarrollo de estas relaciones, especialmente después de que Alexa afirmara que sería “jefe de campaña” de uno de los participantes, aunque hasta el momento no ha confirmado a quién apoyará oficialmente.