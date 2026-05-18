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Estos serían los finalistas de La casa de los famosos Colombia, según la IA

La IA realizó un análisis y predijo quiénes podrían convertirse en finalistas de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Estos serían los finalistas de La casa de los famosos Colombia, según la IA
La IA predice quiénes serían finalistas de La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

La competencia en La casa de los famosos Colombia entró en su etapa definitiva tras la salida de Mariana Zapata, una eliminación que cambió el panorama dentro del reality y dejó solo a cinco participantes en la lucha por el premio final.

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¿Quiénes serían los finalistas de La casa de los famosos Colombia según la IA?

Luego de la eliminación de Mariana Zapata, los participantes que continúan en competencia son: Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Beba.

A partir de este nuevo escenario, la Inteligencia Artificial realizó un análisis basado en tendencias digitales, interacción en redes sociales y comportamiento de votaciones para proyectar quiénes tendrían más opciones de llegar a la final.

¿Quiénes serían los finalistas de La casa de los famosos Colombia según la IA?
Estos serían los finalistas de La casa de los famosos Colombia según la IA / (Fotos del Canal RCN)

Según esta predicción, Alejandro Estrada aparece como uno de los participantes con más posibilidades de avanzar a la última etapa del programa. El análisis señala que durante las últimas semanas ha aumentado la conversación alrededor del creador de contenido.

Juanda Caribe también figura dentro de los opcionados para alcanzar la final de La casa de los famosos Colombia. De acuerdo con la IA, el participante mantiene una presencia es otro de los nombres más comentados entre los seguidores del reality.

Por su parte, Valentino Lázaro y Beba completarían el grupo de posibles finalistas. La Inteligencia Artificial tuvo en cuenta el crecimiento de menciones relacionadas con ambos participantes y el impacto que han tenido algunas dinámicas dentro del programa.

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¿Qué participante no llegaría a la final de La casa de los famosos Colombia, según la IA?

De acuerdo con el análisis realizado por la IA, Tebi Bernal sería el concursante que tendría más riesgo de quedar fuera de la final del reality. Según los datos analizados, su nivel de interacción digital estaría por debajo del registrado por otros participantes que siguen en competencia.

¿Qué participante no llegaría a la final de La casa de los famosos Colombia, según la IA?
Tebi Bernal no llegaría a la final de La casa de los famosos, según la IA / (Foto del Canal RCN)

Además, las conversaciones en redes sociales relacionadas con el programa se concentran principalmente en otros famosos que han protagonizado momentos comentados durante las últimas galas.

La Inteligencia Artificial también explica que en esta fase del reality suele influir el respaldo de fandoms y la capacidad de mantenerse vigente entre los temas más comentados en plataformas digitales.

Sin embargo, la Inteligencia Artificial aclara que este análisis se basa únicamente en tendencias digitales, por lo que la decisión final continúa estando en manos del público, cuyas votaciones podrían cambiar el rumbo de la competencia antes de la gran final.

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