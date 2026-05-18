Alexa Torrex explotó contra Juanda Caribe tras la eliminación de Mariana Zapata: “Sacó a todos…”

Mariana Zapata se convirtió en la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombiay, tras su salida, hubo varias reacciones, entre ellas Alexa Torrex reaccionó con un contundente mensaje haciendo referencia a Juanda Caribe.

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¿Qué dijo Alexa Torrex a Juanda Caribe tras la eliminación de Mariana Zapata?

En placa estaban Juanda Caribe, Mariana Zapata y Tebi Bernal. La empresaria fue quien obtuvo el menor porcentaje en la votación y salió de la competencia.

Juanda Caribe por su parte visiblemente afectado tras la salida de Mariana, le obsequió su chaqueta y le dio un gran abrazo, pues la paisa fue la persona con la que estuvo en el último tiempo con él, luego de que varios de sus amigos salieran de la competencia.

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Tras estos momentos, en la cuenta oficial de Instagram del canal RCN se publicó el video en el que se muestra el momento en el que Carla y Marcelo les da a los participantes la información de la eliminación.

Alexa Torrex lanzó fuerte pulla a Juanda Caribe tras salida de Mariana. (Foto: Canal RCN)

Por lo que Alexa, sin dudarlo, su reacción en la publicación y posteriormente un contundente comentario para Juanda Caribe que muchos usuarios reaccionaron y no lo tomaron de la mejor manera.

¿Por qué Alexa Torrex recibió críticas por comentario a Juanda Caribe sobre la salida de Mariana?

Tras video, que generó cientos de reacciones, Alexa le dio “me gusta” y luego comentó:

“Y logró sacar a todos los que estuvieron a su lado”, junto a un emoji de sorpresa, y luego hizo una aclaración indicando que se trataba de “Juanda”.

Por supuesto, su comentario generó una ola de reacciones y muchos “me gusta” de usuarios que afirmaban su comentario.

Alexa Torrex lanzó fuerte pulla a Juanda Caribe tras salida de Mariana. (Foto: Canal RCN)

Pero también, en los comentarios, muchos usuarios la criticaron diciéndole que ella ya no estaba jugando y asegurando que su salida se debió a sus propios amigos: “Así como Tebi te usó y te sacó a ti”.

Lo cierto es que este comentario también se lo había hecho Alexa, en medio de la competencia, a Juanda Caribe, diciéndole que mientras estaba en competencia todo el que se le acercaba salía de La casa de los famosos Colombia.