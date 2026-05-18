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Juanda Caribe se sinceró tras salida de Mariana y le dejó claro lo que sentía: “que es enamoramiento”

Juanda Caribe habló de sus sentimientos por Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El emotivo mensaje de Juanda Caribe a Mariana Zapata tras la salida de La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe abrió su corazón tras salida de Mariana y habló de sus verdaderos sentimientos. (Fotos: Canal RCN)

Juanda Caribe, tras la eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia, abrió su corazón y le envió un emotivo mensaje en el que habló de sus sentimientos hacia ella y de lo difícil que será continuar en la competencia sin su compañía.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre sus sentimientos por Mariana Zapata?

El participante de La casa aseguró que el momento en el que ella abandonó la casa fue muy duro para él y confesó que despedirse y no poder volver junto a ella se sintió “cruel”.

Además, dejó claro que cada una de las palabras que expresó sobre Mariana fueron completamente sinceras.

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Juanda Caribe explicó que lo que sentía por Mariana iba mucho más allá de lo físico: “Lo que yo podría ser para ella y ella para mí”, expresó.

Asimismo, aseguró que le gustaría que Mariana hiciera “parte de mi vida” fuera de La casa de los famosos Colombia, dejando ver lo importante que se convirtió para él dentro de la experiencia.

El emotivo mensaje de Juanda Caribe a Mariana Zapata tras la salida de La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe abrió su corazón tras salida de Mariana y habló de sus verdaderos sentimientos. (Foto: Canal RCN)

Aunque Juanda Caribe reconoció que debería sentirse feliz por haber llegado al top 5 de la competencia, confesó que al mismo tiempo siente un vacío tras la salida de Mariana.

Además, reveló que constantemente se pregunta si todo lo que ambos sintieron dentro de la casa era real, ahora que ella ya se encuentra afuera y él continúa en competencia.

“Se siente real”, comentó el participante al hablar sobre sus emociones.

¿Cómo describió Juanda Caribe el vínculo que creó con Mariana en La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe explicó que no sabe exactamente cómo definir lo que siente por Mariana Zapata, pero aseguró que le tiene “demasiado cariño”.

Asimismo, confesó que los días restantes en competencia serán muy difíciles desde lo emocional debido al vínculo que desarrolló con ella.

“No me digan que es un shippeo, que es enamoramiento, no me digan el título”, expresó, aclarando que para él todo fue algo genuino que iba más allá de lo físico.

El emotivo mensaje de Juanda Caribe a Mariana Zapata tras la salida de La casa de los famosos Colombia.
Juanda Caribe abrió su corazón tras salida de Mariana y habló de sus verdaderos sentimientos. (Foto: Canal RCN)

El participante también elogió varios aspectos de Mariana, entre ellos su sonrisa, su aura y su forma de ser.

De igual manera, recordó cómo pasaron de no tener tanta cercanía a construir una relación muy importante para ambos. “Fuiste la casualidad más bonita… una diosidencia”, dijo Juanda Caribe.

Finalmente, confesó que ahora siente que la casa quedó vacía tras la salida de Mariana Zapata.

 

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