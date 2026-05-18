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Salomón Bustamante se pronunció tras la salida de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia

Salomón Bustamante compartió un contundente mensaje tras la eliminación de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Salomón Bustamante se pronunció tras la salida de Mariana Zapata
Salomón Bustamante reaccionó a la salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La más reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia dejó múltiples comentarios entre seguidores y figuras que siguen de cerca el reality. Uno de los pronunciamientos que generó conversación fue el de Salomón Bustamante en redes sociales.

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¿Cómo fue la salida de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

La gala de eliminación del 17 de mayo definió la salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia, luego de que el público eligiera con sus votos a los participantes que continuarían en competencia.

¿Cómo fue la salida de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?
Mariana Zapata se despidió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Con un 12,05 % de los votos, Mariana se despidió del reality. Sin embargo uno de los momentos que más destacan en redes fue el mensaje que le dedicó a Juanda Caribe, con quien tuvo cierta cercanía durante los últimos meses dentro de la competencia.

Durante la despedida, Mariana lo abrazó y le expresó que lo quería mucho, además de desearle que continuara avanzando en el programa.

Más adelante, ya en el escenario principal, la participante conversó con Carla Giraldo y Marcelo Cezán. Allí, Marcelo resaltó que la veía serena frente a lo sucedido y Mariana respondió de manera afirmativa.

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¿Qué dijo Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras abandonar oficialmente la competencia, Mariana tuvo que tomar una decidir a quién enviaría a placa de eliminación. Como respuesta, Zapata eligió a Beba como la participante que quedaría nominada.

Al explicar su decisión, Mariana aseguró que quería ver cómo le iría a Beba en placa de eliminación, especialmente después de que en la semana anterior lograra permanecer en competencia tras ganar la prueba de liderazgo.

Además, dejó claro que se iba tranquila con su paso por el reality y aseguró que disfrutó la experiencia que vivió durante su permanencia en la casa.

¿Qué dijo Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos Colombia?
Mariana Zapata afirmó sentirse tranquila tras su salida de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué dijo Salomón Bustamante tras la eliminación de Mariana Zapata?

Luego de la eliminación, Canal RCN compartió una publicación en sus redes sociales con imágenes de Mariana Zapata y un emotivo mensaje de despedida dedicado a la exparticipante.

Como ocurrió en otras ocasiones, los seguidores reaccionaron rápidamente en los comentarios. Entre las respuestas apareció la de Salomón Bustamante, creador de contenido que decidió opinar sobre la salida de Mariana y su shippeo con Juanda Caribe.

“Esa es mala, dañaron el shippeo, no joda”, escribió.

Además, aprovechó para compartir cuáles serían, según él, los famosos que podrían llegar a la final de esta temporada. Entre ellos destacó a Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe.

Las declaraciones de Salomón no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron comentarios entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia, quienes continúan atentos a todo lo que ocurre en la recta final del reality.

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