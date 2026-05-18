La salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia dejó varios momentos comenzaron a circular en redes sociales. Uno de los más comentados fue la despedida que protagonizó junto a Juanda Caribe antes de abandonar la competencia.

Artículos relacionados Karina García Físico de Karina García en transmisión en vivo deja en shock a sus fans: así luce

¿Con qué porcentaje salió Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de eliminación del 17 de mayo, Mariana Zapata se convirtió en la participante que tuvo el menor respaldo del público y por eso tuvo que abandonar la competencia.

Mariana Zapata, eliminada de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido obtuvo el 12,05 % de los votos, resultado que definió su salida en una de las semanas más comentadas por los seguidores del reality. La placa de eliminación también estuvo conformada por Juanda Caribe y Tebi Bernal.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, ¿a quién dejó nominado?

¿Cómo fue la despedida de Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la gala ocurrió cuando Mariana Zapata se despidió de Juanda Caribe.

Luego de confirmarse su eliminación, Mariana celebró que Juanda lograra ingresar al top cinco de la temporada y comenzó a despedirse de él frente a las cámaras del reality.

En medio del encuentro, ambos se dieron un abrazo y Juanda le dio un beso en la frente. Posteriormente, Mariana le expresó que lo quería mucho y le pidió que continuara avanzando en el programa.

Además, la creadora de contenido le aseguró que lo estaría esperando afuera y también aprovechó para pedirle que le enviara sus pertenencias tras su salida de la casa.

"Yo desde afuera te voy a estar esperando, te lo juro", dijo.

Mariana Zapata juró esperar a Juanda Caribe tras La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Juanda Caribe Así habría reaccionado Sheila Gándara a la eliminación de Mariana Zapata en La casa de los famosos

¿Qué regalo le dio Juanda Caribe a Mariana Zapata?

Después de varios minutos de despedida, Carla Giraldo le recordó a Juanda Caribe que debía regresar a la casa mientras Mariana debía dirigirse al escenario principal para continuar con la dinámica del programa.

Antes de separarse definitivamente, Juanda decidió entregarle la chaqueta que llevaba puesta a Mariana Zapata para que no sintiera frío, teniendo en cuenta que ella estaba usando un vestido durante la gala.

El gesto fue captado por las cámaras y rápidamente comenzó a compartirse en plataformas digitales, donde varios internautas comentaron el momento entre ambos participantes.