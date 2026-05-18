Alexa Torrex salió en defensa de Mariana Zapata y lanzó contundente mensaje: “No se lo deseo a nadie”

Alexa Torrex sorprendió al compartir un mensaje en apoyo a Mariana Zapata tras los malos comentarios que ha recibido la exparticipante de La casa de los famosos Colombia luego de su salida del reality.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos?

A través de su cuenta en X, Alexa Torrex publicó un mensaje que generó varias reacciones entre sus seguidores.

“No me siento feliz por el ‘hate’ que reciben los demás, no es de mi agrado, pero muchas fuerzas a Mariana, lastimosamente lo que les espera no se lo deseo a nadie”, escribió Alexa Torrex.

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Como bien se conoce, las dos exparticipantes no tuvieron una relación cercana durante la convivencia dentro de La casa de los famosos Colombia y, en varias oportunidades, protagonizaron diferencias e inconvenientes durante la competencia.

Alexa Torrex tras su salida de la casa más famosa dejó claro que no tendría una amistad con Mariana fuera del programa.

Alexa Torrex envió contundente mensaje tras críticas contra Mariana Zapata. (Fotos: Canal RCN)

Sin embargo, Alexa sí se habría puesto en su posición frente a los comentarios negativos que actualmente recibe la exparticipante en redes sociales, teniendo en cuenta que ella también pasó por una situación similar tras su salida del reality.

El mensaje de Alexa Torrex provocó diferentes reacciones entre los usuarios, quienes relacionaron lo ocurrido entre Mariana Zapata y Juanda Caribe con lo que también pasó entre Alexa y Tebi Bernal durante la convivencia.

¿Qué reacciones generó el comentario de Alexa Torrex para Mariana Zapata?

Varios usuarios comentaron sobre las similitudes que encontraron entre ambas situaciones de cercanía dentro de La casa de los famosos Colombia.

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“Lo peor es que no se dan cuenta que tanto tú como Mariana eran parecidas en muchas cosas, ambas caprichosas, fastidiosas, consentidas, mejor dicho, y la risa que me da es que se criticaban entre sí”, fue uno de los comentarios que recibió Alexa Torrex tras la publicación.

Alexa Torrex envió contundente mensaje tras críticas contra Mariana Zapata. (Fotos: Canal RCN)

Asimismo, otros usuarios expresaron que muchas personas no lograron separar el juego de la vida real y cuestionaron los malos comentarios que han recibido algunos exparticipantes.