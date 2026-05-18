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Maluma causó revuelo al revelar cuál será la nacionalidad de su segundo hijo; esto dijo

Maluma rompió el silencio y reveló dónde nacerá su segundo hijo. El cantante explicó por qué quiere que tenga nacionalidad.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maluma causó revuelo al revelar cuál será la nacionalidad de su segundo hijo
Maluma reveló que su segundo hijo nacerá en Medellín / (Foto de AFP y Freepik)

La llegada de un nuevo integrante a la familia de Maluma volvió a generar conversación entre sus seguidores. Esta vez, el artista llamó la atención al revelar no solo detalles sobre su segundo hijo, sino también la ciudad en la que espera que nazca.

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¿Cómo anunció Maluma la llegada de su segundo hijo?

Maluma confirmó que será padre por segunda vez a través de una publicación en su cuenta de Instagram. El cantante compartió varias fotografías junto a Susana Gómez y su hija París, imágenes con las que sorprendió a sus seguidores.

¿Cómo anunció Maluma la llegada de su segundo hijo?
Maluma y Susana Gómez anuncian que su segundo hijo viene en camino / (Foto de AFP y Freepik)

En las fotos, Susana mostró la pancita de embarazo, mientras Maluma y París le daban un beso. Uno de los detalles que más comentarios generó fue un corazón azul incluido en la publicación, elemento que generó especulaciones sobre el género del bebé.

Poco después, el propio cantante confirmó que el bebé que espera junto a su pareja será un niño, noticia que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

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¿Qué dijo Maluma sobre la nacionalidad de su segundo hijo?

Después del anuncio en redes, el artista volvió a hablar sobre su familia durante el lanzamiento de su nuevo trabajo musical Loco x Volver. Allí respondió una de las preguntas que más estaban haciéndose sus seguidores: dónde nacerá el bebé.

Según explicó, su intención es que su segundo hijo nazca en Medellín, al igual que ocurrió con París. Con esa decisión, el cantante aseguró que busca que sus hijos mantengan una conexión cercana con Colombia y con las raíces paisas que han marcado su vida.

Durante el encuentro con sus seguidores, Maluma afirmó que el amor que siente por su país ha influido en distintas decisiones familiares. Además, comentó que la experiencia de criar a París rodeada de costumbres colombianas fortaleció aún más ese deseo.

El cantante también recordó que Medellín representa una parte importante de su historia personal y profesional, razón por la que quiere que sus hijos crezcan cerca de esa cultura.

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¿Quién es París, la hija de Maluma y Susana Gómez?

París es la primera hija de Maluma y Susana Gómez. Desde su nacimiento, la menor ha aparecido en distintos momentos compartidos por el cantante a través de redes sociales y algunos eventos públicos.

Aunque el artista ha preferido mantener parte de su vida familiar en privado, en varias entrevistas ha mencionado cómo la llegada de su hija cambió sus prioridades personales y profesionales.

Ahora, con un segundo bebé en camino, muchos seguidores permanecen atentos a los detalles que el cantante comparte sobre esta nueva etapa familiar. Mientras tanto, la decisión de que el niño nazca en Medellín sigue generando comentarios entre sus fanáticos.

¿Quién es París, la hija de Maluma y Susana Gómez?
Maluma afirma que la llegada de París cambió su vida / (Foto de AFP)

 

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