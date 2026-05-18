Esposo de Beba habría reaccionado a la salida de Mariana Zapata: “Recuérdame tu compasión…”

El esposo de Beba de la Cruz, Andrés Gómez, sorprendió al compartir un curioso mensaje que muchos usuarios relacionaron con la reciente salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué mensaje compartió el esposo de Beba tras la salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos?

A través de su cuenta de Instagram, el esposo de la participante llamó la atención de los seguidores, especialmente porque no suele compartir contenido en sus redes sociales y porque desde hace algún tiempo tenía desactivada su cuenta.

En esta ocasión, Andrés Gómez publicó una imagen con contenido religioso; sin embargo, lo que más llamó la atención de varios usuarios fue el mensaje que acompañó la publicación.

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Recientemente, Andrés Gómez compartió la siguiente reflexión en donde hablar sobre la guía, la compasión y el amor:

El esposo de Beba llamó la atención con publicación tras eliminación de Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

“Muéstrame la senda correcta. Señálame el camino que debo seguir, guíame en tu verdad y enséñame. Recuérdame tu compasión, tu amor, tu inagotable”.

Tras la publicación, varios usuarios compartieron el mensaje en diferentes cuentas de chismes, señalando que podría tratarse de una indirecta relacionada con la reciente eliminación de Mariana Zapata.

Aunque Andrés Gómez no hizo ninguna referencia directa a la participante o a alguna situación específica ocurrida, las reacciones no tardaron en aparecer.

¿Qué pasó entre Beba de la Cruz y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Como bien se conoce, Mariana Zapata y Beba de la Cruz mantenían una relación cercana de amistad durante gran parte de la competencia.

Sin embargo, luego del regreso de Beba gracias al poder de resurrección, la relación entre ambas empezó a cambiar.

En los últimos días, las dos participantes protagonizaron varios inconvenientes. Uno de los momentos más comentados ocurrió el pasado sábado, cuando tuvieron una fuerte discusión que terminó con ambas llorando.

El esposo de Beba llamó la atención con publicación tras eliminación de Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Además, durante la gala de la noche del 17 de mayo, en medio del posicionamiento, también se vivió un momento de tensión cuando Beba de la Cruz se posicionó frente a Tebi Bernal. Sin embargo, Mariana Zapata terminó llamando la atención debido a los gestos que hacía mientras Beba hablaba.