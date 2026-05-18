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Aida Victoria Merlano vivió inesperado momento cuando tránsito iba por su carro y así reaccionó

Aida Victoria Merlano reaccionó manera curiosa al notar que tránsito se iba a llevar su carro.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano llamó la atención tras inesperado momento con agentes de tránsito
El momento en que Aida Victoria vio que tránsito podría llevarse su vehículo. (Foto: Canal RCN)

Aida Victoria Merlano, tras su regreso a Colombia, se reunió con Andy Rivera y en varios videos que están circulando en redes sociales se han conocido algunos detalles de lo que fue su encuentro.

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¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano tras ver que tránsito podría llevarse su vehículo?

Como bien se conoce, el cantante de reguetón y la influenciadora barranquillera mantienen una cercana amistad y en diferentes oportunidades se les ha visto compartiendo juntos, despertando incluso rumores de un posible romance.

Lo cierto es que los dos volvieron a coincidir recientemente y uno de los momentos que más llamó la atención de los usuarios ocurrió en las afueras del lugar donde se encontraban reunidos.

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En uno de los videos que se difundieron en redes sociales se vio la reacción de Aida Victoria Merlano al notar que agentes de tránsito aparentemente podrían llevarse su vehículo.

Aida Victoria Merlano llamó la atención tras inesperado momento con agentes de tránsito
El momento en que Aida Victoria vio que tránsito podría llevarse su vehículo. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes se observa a la influenciadora caminando por una calle en la que había varios vehículos estacionados, mientras también se veía movimiento de personas y de algunos carros que estaban siendo movilizados del lugar.

En medio de la situación, Aida Victoria expresó: “Anda la chiva”, mientras observaba lo que estaba ocurriendo y le preguntaba a una persona qué había pasado.

¿Qué dijo Aida Victoria tras ver que tránsito podría llevarse su vehículo?

Segundos después, se le escucha cuando menciona: “¿Se van a llevar qué?”, y luego agrega: “Se van a llevar el carro”, mientras al fondo aparecen varios agentes de tránsito.

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La creadora de contenido mostró una expresión de sorpresa y preocupación mientras observaba a los funcionarios, e incluso en el video se le ve rascándose el cuello mientras seguía atenta a lo que estaba ocurriendo.

Aida Victoria Merlano llamó la atención tras inesperado momento con agentes de tránsito
El momento en que Aida Victoria vio que tránsito podría llevarse su vehículo. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, Aida Victoria Merlano en sus redes sociales otro video en el que se mostró “practicando” cómo les hablaría a los agentes de tránsito para que no se llevaran su carro.

Luego, al finalizar el video, se escucha cuando dice: “Vamos”. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si finalmente las autoridades se llevaron el vehículo o si logró evitar que el procedimiento se realizara.

 

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