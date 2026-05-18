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Reconocida actriz colombiana confirmó que será mamá a los 48 años y mostró tiernas imágenes

Con estas emotivas fotos, la actriz anunció que espera su primer hijo a los 48 años; hubo reacción de Marilyn Patiño.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
María Lara confirmó que espera su primer hijo a los 48 años
Actriz colombiana reveló que será mamá por primera vez a los 48 años y emocionó a fans

La actriz colombiana María Lara confirmó que espera su primer hijo a los 48 años con unas emotivas fotografías en las que compartió parte de su experiencia durante esta nueva etapa de su vida.

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¿Qué imágenes compartió María Lara sobre su embarazo?

La actriz, a través de sus redes sociales, publicó una serie de imágenes en las que se mostró luciendo su barriguita de embarazo, despertando cientos de reacciones entre sus seguidores y varias figuras del entretenimiento colombiano.

En una de las publicaciones también sorprendió al compartir el video del momento en el que le realizaron una ecografía e incluso mostró imágenes de la 4D, en la que ya se pueden ver algunos rasgos del bebé, emocionando a más de uno.

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Asimismo, María Lara compartió una fotografía en la que mostró cómo tiene hinchados sus pies, dejando ver que, más allá de ser una etapa especial y significativa para ella, también ha tenido algunos desafíos físicos propios del embarazo.

Sin duda, uno de los detalles que más llamó la atención fue la manera en la que la actriz describió cada una de las fotografías con mensajes coloquiales y cercanos para sus seguidores.

“Qué difícil vestirse embarazada! Aquí no se deja de trabajar nunca. Efectos secundarios”, escribió María Lara junto a la publicación con emojis y más descripciones de cada imagen.

¿Cómo reaccionó Marilyn Patiño luego de que María Lara tras anunciará su embarazo?

Las imágenes rápidamente se llenaron de comentarios por parte de seguidores y reconocidas figuras del entretenimiento, quienes aprovecharon para felicitarla por esta nueva etapa.

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“La mamá más hermosa y dedicada. Te admiro mucho amiga”, fue uno de los comentarios que recibió la actriz.

Asimismo, la reconocida actriz Cristina Campuzano comentó: “¡Qué emoción de noticia! felicitaciones querida maría”.

Otra de las reacciones fue la de Carolina Cruz, quien dejó varios emojis de carita con ojos de corazón en la publicación.

De igual manera, la actriz Ximena Aycardi reaccionó escribiendo: “Nena Dios, qué lindo. En hora buena”, junto con varios emojis.

Asimismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y actriz, Marilyn Patiño, también dejó su “me gusta” en la publicación de María Lara.

 

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