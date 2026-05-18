La eliminación de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia continúa generando conversaciones dentro y fuera del reality. En esta ocasión, Beba reveló cómo se siente tras la salida de quien fue una de sus compañeras más cercanas en la competencia.

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¿Con qué porcentaje de votación salió Mariana Zapata de La casa de los famosos?

La gala de eliminación del 17 de mayo dejó por fuera de La casa de los famosos Colombia a Mariana Zapata, quien recibió el menor porcentaje de apoyo por parte del público.

Según anunciaron Carla Giraldo y Marcelo Cezán durante la transmisión, la creadora de contenido obtuvo el 12,05 % de los votos, resultado que definió su salida del reality del Canal RCN.

Mariana Zapata se despidió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La placa de eliminación estuvo integrada por Mariana Zapata, Juanda Caribe y Tebi Bernal, tres participantes que habían tenido protagonismo durante las últimas semanas de competencia.

Tras conocer el resultado, varios participantes reaccionaron con sorpresa, especialmente porque la recta final del programa se encuentra cada vez más cerca.

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¿A quién dejó nominado Mariana Zapata en La casa de los famosos?

Como parte de la dinámica habitual del reality, Mariana Zapata tuvo que elegir a uno de los participantes para enviarlo directamente a placa tras abandonar la competencia.

La participante decidió nominar a Beba, decisión que llamó la atención entre los seguidores del programa debido a las diferencias que ambas tuvieron durante los últimos días dentro de la casa estudio.

Mariana Zapata nominó a Beba en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Al justificar su elección, Mariana explicó que quería ver cómo le iría a Beba enfrentándose nuevamente a las votaciones del público, teniendo en cuenta que anteriormente había logrado mantenerse en competencia.

La nominación abrió nuevas conversaciones en redes sociales, donde varios internautas comentaron la relación que ambas participantes mantuvieron desde el inicio del reality.

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¿Qué dijo Beba sobre la eliminación de Mariana en La casa de los famosos?

Luego de la salida de Mariana Zapata, Beba sostuvo una conversación con Valentino Lázaro en la que habló sobre cómo se siente tras la eliminación de la participante.

Durante el diálogo, Valentino le preguntó directamente cómo estaba después de la salida de Mariana, especialmente porque en determinado momento los tres conformaron un grupo cercano dentro de la competencia.

Ante esto, Beba aseguró que todavía tenía sentimientos encontrados por todo lo ocurrido entre ellas dentro del reality.

“Tengo como una mezcla entre rabia, frustración, decepción, dolor, tristeza”, expresó.

Además, comentó que todavía no tiene claro si esa molestia está dirigida hacia ella misma o hacia Mariana. Según explicó, siente que nunca terminó de entender qué fue lo que sucedió entre ambas ni cuál habría sido el motivo de su distanciamiento.

Por su parte, Valentino Lázaro intervino en la conversación y señaló que, según él, las cosas no tenían por qué terminar de esa manera entre las dos participantes.

Las declaraciones comenzaron a compartirse en redes sociales, donde varios seguidores de La casa de los famosos Colombia comentaron la posibilidad de que ambas participantes puedan aclarar sus diferencias una vez termine la competencia.