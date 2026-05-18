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Yuli Ruiz desató especulaciones con video junto a Campanita tras salida de Mariana Zapata: “celebración”

Yuli Ruiz compartió video con Campanita y desató especulaciones sobre posible indirecta para Mariana Zapata.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yuli Ruiz publicó video con Campanita y redes hablaron de indirecta para Mariana o Tebi.
El curioso mensaje de Yuli Ruiz con Campanita: "Domingo de celebración". (Fotos Canal RCN)

Yuli Ruiz sorprendió en sus redes sociales con un video en el que apareció junto a Campanita, pero lo que realmente llamó la atención fue la descripción con la que acompañó la publicación.

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¿Qué mostró Yuli Ruiz junto a Campanita en redes sociales?

A través de sus redes sociales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un momento que vivió junto a Campanita durante la entrega de los Premios Nuestra Tierra.

En el video, Yuli Ruiz luce un vestido plateado con varios brillos, mientras que Campanita aparece usando un traje negro. Las imágenes muestran el momento exacto en el que ambos se encuentran en medio del evento.

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También se puede observar cuando los dos exparticipantes se dan un gran abrazo, mientras Yuli Ruiz coloca ‘lip gloss’ a Campanita. Además, también se ve el momento en el que se dan un pico en la boca.

Yuli Ruiz publicó video con Campanita y redes hablaron de indirecta para Mariana o Tebi.
El curioso mensaje de Yuli Ruiz con Campanita: "Domingo de celebración". (Foto Canal RCN)

Para acompañar la publicación, Yuli Ruiz utilizó la canción Linda de Rosalía. Sin embargo, más allá del momento que compartieron y de la amistad que construyeron dentro de la competencia, lo que terminó generando comentarios fue el mensaje que escribió junto al video.

“Domingo de celebración”, escribió Yuli Ruiz junto a varios emojis de fiesta y los comentarios no tardaron en aparecer.

¿Por qué el mensaje de Yuli Ruiz con La casa de los famosos Colombia?

Varios usuarios comenzaron a cuestionarse el significado del mensaje debido a que el video fue publicado el 17 de mayo en horas de la tarde, justamente el mismo día en el que se llevaba a cabo una nueva eliminación en La casa de los famosos Colombia.

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En ese momento todavía se desconocía que la eliminada sería Mariana Zapata, quien se encontraba en riesgo junto a Juanda Caribe y Tebi Bernal.

Por esta razón, algunos usuarios insinuaron que Yuli Ruiz podría haber pensado que quien saldría de la competencia sería Tebi Bernal. Pese a que tampoco tuvo buena relación con Mariana.

Yuli Ruiz publicó video con Campanita y redes hablaron de indirecta para Mariana o Tebi.
El curioso mensaje de Yuli Ruiz con Campanita: "Domingo de celebración". (Fotos Canal RCN)

Como bien se conoce, Yuli Ruiz y Tebi Bernal no tuvieron una buena relación durante en La casa de los famosos. Incluso, durante el congelado, Yuli le lanzó pullas a Tebi y por su parte el participante también se ha referido a ella con gros3rí@s.

 

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