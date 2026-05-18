Clovis Nienow reveló qué fue lo que más lo impactó de su encuentro con Shakira: "mujer encantadora"

Mientras continúan circulando videos de la entrevista entre Clovis Nienow y Shakira, el presentador mexicano volvió a llamar la atención tras hablar sobre lo que vivió junto a la artista colombiana durante un evento.

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¿Qué dijo Clovis Nienow sobre su encuentro con Shakira?

Clovis Nienow, presentador del programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, se pronunció sobre la entrevista que le realizó a Shakira durante la presentación oficial de ‘Dai Dai’, canción elegida como himno de la Copa Mundo 2026.

El mexicano aseguró que quedó sorprendido por la actitud de la barranquillera y por la energía que percibió durante el corto momento que compartieron. Según explicó en el programa, aunque el encuentro fue breve, logró sentirse conectado con la cantante.

“No sé de lenguaje corporal, pero sí sé lo que siento”, comentó.

Clovis Nienow reveló detalles de su encuentro con Shakira / (Fotos de AFP)

Clovis también destacó que llegó preparado con varias preguntas sobre la nueva etapa profesional y personal de Shakira, aunque el tiempo no fue suficiente para desarrollarlas todas. Incluso mencionó que le gustaría volver a coincidir con ella para continuar la conversación.

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¿Por qué el encuentro entre Clovis Nienow y Shakira se volvió tendencia?

Desde que comenzaron a circular videos de la entrevista, usuarios en redes sociales empezaron a comentar la química entre ambos. Algunos internautas afirmaron que la interacción entre el presentador y la cantante mostró cercanía y simpatía.

Los comentarios aumentaron luego de que se viralizaran algunas miradas y reacciones durante la conversación. Además, varios seguidores señalaron que Clovis tendría características físicas similares a las de exparejas conocidas de Shakira, lo que también generó debate entre los fans.

Sin embargo, hasta el momento, ni Shakira ni Clovis han hablado sobre rumores relacionados con una posible relación sentimental. Las declaraciones del presentador estuvieron enfocadas en la admiración profesional y personal que siente por la cantante.

En redes vínculan a Shakira y Clovis Nienow / (Fotos de AFP)

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¿Qué confesó Clovis Nienow sobre la energía de Shakira?

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue cuando Clovis aseguró que la energía de Shakira le dejó una sensación diferente a la que había vivido anteriormente con otras personas.

El presentador explicó que quedó impactado por la manera en la que la colombiana lo recibió durante la entrevista. Además, resaltó el trabajo social relacionado con ‘Dai Dai’, canción cuyos ingresos estarán destinados a proyectos enfocados en la niñez.

“Es una mujer encantadora”, afirmó.

Las declaraciones de Clovis generaron nuevas reacciones en redes sociales, donde los seguidores de Shakira continúan comentando el encuentro y analizando cada detalle de la entrevista que se volvió viral en diferentes plataformas.