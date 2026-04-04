Jhonny Rivera y Jenny López recibieron inesperada sorpresa en su luna de miel; ¿qué pasó?

Jhonny Rivera y Jenny López continúan llamando la atención en rededs sociales por su luna de miel. Esta vez, la pareja generó todo tipo de comentarios al compartir el inesperado momento que vivieron en Kenia.

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¿Qué han dicho Jhonny Rivera y Jenny López acerca de su luna de miel?

La luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López ha estado marcada por un recorrido internacional que ha llamado la atención en redes sociales. La pareja optó por un viaje con múltiples destinos, alejándose de la idea tradicional de un solo lugar.

Su primera parada fue en Madrid, España, donde comentaron sobre las bajas temperaturas del invierno europeo. Posteriormente, viajaron a Dubái y Abu Dabi, donde mostraron parte de su experiencia en los espacios turísticos de los Emiratos Árabes Unidos.

Jhonny Rivera y Jenny López revelan detalles de su luna de miel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El itinerario también incluyó las Islas Maldivas, un destino reconocido por sus paisajes y alojamientos sobre el agua. Más adelante, se trasladaron a Kenia, donde tenían previsto realizar un safari en Nairobi para observar fauna silvestre.

El recorrido continúa con visitas a Tierra Santa y Turquía, destinos que, según el cantante, hacen parte de sus intereses personales, como conocer el Muro de los Lamentos y recorrer Capadocia.

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¿Qué sorpresa recibieron Jhonny Rivera y Jenny López en su luna de miel?

Durante su estancia en Kenia, la pareja compartió un momento que generó reacciones entre los internautas. A través de historias en Instagram, Jenny López mostró un detalle que recibieron en su última noche en ese país.

Según lo que se observa en el contenido, el lugar donde cenaban preparó una decoración especial para ellos. La mesa fue organizada con flores y pétalos, como parte de una despedida por parte del personal del lugar.

Jhonny Rivera y Jenny López recibieron detalles en su luna de miel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El gesto fue compartido en video y rápidamente generó comentarios entre seguidores, quienes destacaron el tipo de experiencias que la pareja ha vivido durante su viaje.

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¿Qué dijeron Jhonny Rivera y Jenny López en redes sociales?

Tras recibir el detalle, Jenny López expresó su reacción a través de redes sociales. En el video, comentó que se trataba de su última noche en Kenia y destacó el trato recibido durante su estadía.

“Hoy es nuestra última noche aquí en Kenia y miren qué linda nos decoraron la mesa… han sido demasiado lindos con nosotros acá”, mencionó.

Jhonny, por su parte, hizo una comparación entre la actitud de las personas en Kenia y los colombianos, señalando que encontró similitudes en la forma cercana de interactuar, a pesar de la diferencia de idioma.

De acuerdo con lo que mostraron en sus publicaciones, la pareja valoró el gesto como una forma de despedida por parte del lugar, señalando que lograron crear buenos vínculos durante su estadía.