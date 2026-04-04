Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhonny Rivera y Jenny López recibieron inesperada sorpresa en su luna de miel; ¿qué pasó?

Jhonny Rivera y Jenny López enternecieron en redes al revelar cómo vivieron la última noche de su luna de miel en Kenia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhonny Rivera y Jenny López recibieron inesperada sorpresa en su luna de miel
Jhonny Rivera y Jenny López pasaron su última noche en Kenia / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Jhonny Rivera y Jenny López continúan llamando la atención en rededs sociales por su luna de miel. Esta vez, la pareja generó todo tipo de comentarios al compartir el inesperado momento que vivieron en Kenia.

Artículos relacionados

¿Qué han dicho Jhonny Rivera y Jenny López acerca de su luna de miel?

La luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López ha estado marcada por un recorrido internacional que ha llamado la atención en redes sociales. La pareja optó por un viaje con múltiples destinos, alejándose de la idea tradicional de un solo lugar.

Su primera parada fue en Madrid, España, donde comentaron sobre las bajas temperaturas del invierno europeo. Posteriormente, viajaron a Dubái y Abu Dabi, donde mostraron parte de su experiencia en los espacios turísticos de los Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué han dicho Jhonny Rivera y Jenny López acerca de su luna de miel?
Jhonny Rivera y Jenny López revelan detalles de su luna de miel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El itinerario también incluyó las Islas Maldivas, un destino reconocido por sus paisajes y alojamientos sobre el agua. Más adelante, se trasladaron a Kenia, donde tenían previsto realizar un safari en Nairobi para observar fauna silvestre.

El recorrido continúa con visitas a Tierra Santa y Turquía, destinos que, según el cantante, hacen parte de sus intereses personales, como conocer el Muro de los Lamentos y recorrer Capadocia.

Artículos relacionados

 

¿Qué sorpresa recibieron Jhonny Rivera y Jenny López en su luna de miel?

Durante su estancia en Kenia, la pareja compartió un momento que generó reacciones entre los internautas. A través de historias en Instagram, Jenny López mostró un detalle que recibieron en su última noche en ese país.

Según lo que se observa en el contenido, el lugar donde cenaban preparó una decoración especial para ellos. La mesa fue organizada con flores y pétalos, como parte de una despedida por parte del personal del lugar.

¿Qué sorpresa recibieron Jhonny Rivera y Jenny López en su luna de miel?
Jhonny Rivera y Jenny López recibieron detalles en su luna de miel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El gesto fue compartido en video y rápidamente generó comentarios entre seguidores, quienes destacaron el tipo de experiencias que la pareja ha vivido durante su viaje.

Artículos relacionados

 

¿Qué dijeron Jhonny Rivera y Jenny López en redes sociales?

Tras recibir el detalle, Jenny López expresó su reacción a través de redes sociales. En el video, comentó que se trataba de su última noche en Kenia y destacó el trato recibido durante su estadía.

“Hoy es nuestra última noche aquí en Kenia y miren qué linda nos decoraron la mesa… han sido demasiado lindos con nosotros acá”, mencionó.

Jhonny, por su parte, hizo una comparación entre la actitud de las personas en Kenia y los colombianos, señalando que encontró similitudes en la forma cercana de interactuar, a pesar de la diferencia de idioma.

De acuerdo con lo que mostraron en sus publicaciones, la pareja valoró el gesto como una forma de despedida por parte del lugar, señalando que lograron crear buenos vínculos durante su estadía.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido cantante se bajó del escenario. Talento nacional

Famoso cantante vallenato se bajó del escenario al vivir incómodo momento con el público; ¿qué pasó?

Reconocido cantante colombiano tuvo que suspender su presentación al vivir un episodio inesperado con los asistentes.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños y gesto de Alejandra Ávila no pasó desapercibido, ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños con un trend viral que desató una curiosa reacción de la actriz Alejandra Ávila.

Karen Sevillano cuenta el susto que vivió. Karen Sevillano

Karen Sevillano reaccionó a un inesperado encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo: "Casi muero"

Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo vivió un momento inesperado en medio de su paseo.

Lo más superlike

Juanda Caribe discute fuertemente con Tebi. Juanda Caribe

Juanda Caribe y Tebi protagonizaron un duro enfrentamiento en La casa de los famosos; ¿Serán castigados?

Juanda Caribe y Tebi desataron un enfrentamiento lleno de gritos e insultos en La casa de los famosos Colombia 3.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella