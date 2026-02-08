La boda de un famoso influencer que habló abiertamente sobre su orientación tras salir del clóset se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

Artículos relacionados Deportes Salen a la luz las fuerte palabras que se dijeron Leandro Paredes y el árbitro colombiano

¿Qué influencer que salió del clóset celebró su matrimonio?

Se trata de Jesús Arana, médico estético y creador de contenido. El influencer, que suma más de 200 mil seguidores en Instagram, se volvió tendencia en redes sociales tras contraer matrimonio con su pareja y compartir algunos momentos de la celebración.

El influencer cartagenero Jesús Arana compartió las fotos de su boda. (Foto: Freepik)

En su cuenta de Instagram, Jesús publicó varias fotografías de su boda con Fabián Hurtado, realizada frente al mar.

Las imágenes muestran algunos de los momentos más especiales de la ceremonia, como su entrada de la mano, el intercambio de anillos y la compañía de algunos invitados y sus mascotas.

Tras la publicación, varios famosos reaccionaron a la boda con mensajes de felicitación.

Artículos relacionados Epa Colombia Karol Samantha hizo dolorosa confesión sobre Epa Colombia: esto dijo

¿Qué famosos reaccionaron a la boda de Jesús Arana?

Entre los comentarios destacaron los mensajes de Johana Velandia y Alfredo Redes, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, quienes felicitaron al creador de contenido por esta nueva etapa en su vida.

Johana Velandia y Alfredo Redes felicitaron a Jesús Arana por su boda. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, periodistas, colegas y cientos de seguidores aprovecharon la publicación para desearle felicidad y celebrar su matrimonio con el arquitecto Fabián Hurtado.

¡Felicidadessss! ❤️ ¡Que viva el AMORRRR!", "Morrrrr, qué bellos!!! Disfruten mucho Ailoviu ❤️❤️❤️" y "Que la felicidad los acompañe siempre 😍 muchas felicidades en su vida 😍", fueron solo algunos de los mensajes que les dejaron.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate alarmó a sus seguidores tras revelar el accidente que sufrió: "Yo no quería iniciar así el día"

¿Quién es Jesús Arana y por qué fue viral?

Jesús Arana es un médico estético y creador de contenido cartagenero que ganó reconocimiento en redes sociales gracias a su contenido sobre belleza y al lanzamiento de una línea de productos para el cuidado de la piel, entre ellos un jabón facial que promocionó entre sus seguidores.

No obstante, el influencer terminó en el centro de la polémica luego de que las autoridades advirtieran que ese producto no contaba con el registro sanitario ni cumplía con las condiciones técnicas exigidas para garantizar su seguridad y eficacia.

La situación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron que el creador de contenido comercializara jabones sin la autorización correspondiente, lo que desató un amplio debate entre sus seguidores y detractores.