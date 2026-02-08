Melissa Gate alarmó a sus seguidores tras revelar el accidente que sufrió: "Yo no quería iniciar así el día"

Melissa Gate volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de revelar que sufrió un accidente. A través de un video y una fotografía, la creadora de contenido mostró parte de las consecuencias del incidente y contó cómo se encuentra.

Artículos relacionados Deportes Salen a la luz las fuerte palabras que se dijeron Leandro Paredes y el árbitro colombiano

¿Qué le pasó a Melissa Gate y cómo fue el accidente que sufrió?

A través de su cuenta de Instagram, donde supera el millón de seguidores, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió al compartir una historia desde un centro hospitalario.

Melissa Gate reaparece en redes y revela el accidente que sufrió. (Foto: Canal RCN)

En el video se observa que es trasladada en una silla de ruedas, lo que de inmediato despertó preocupación.

En las imágenes también se aprecia que Melissa lleva la pierna izquierda completamente estirada y varios de los dedos de su pie están cubiertos con una banda de color azul.

Artículos relacionados Epa Colombia Karol Samantha hizo dolorosa confesión sobre Epa Colombia: esto dijo

Mientras la movilizan, la creadora de contenido confiesa que nunca imaginó comenzar el día de esa manera y explica que los médicos sospechaban de una posible fractura.

Poco después, la influencer actualizó el estado de su salud con una nueva publicación.

Melissa Gate contó a sus seguidores que se fracturó un pie. (Foto: Canal RCN)

Allí confirmó que, tras los exámenes médicos, sí sufrió una fractura y reveló que deberá permanecer incapacitada durante cinco días mientras avanza su recuperación.

Tras la revelación, varios de sus fans no se hicieron esperar y, por medio de los comentarios, le mostraron su apoyo deseándole una pronta recuperación.

¿Qué ha pasado con Melissa Gate tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras su paso por La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate ha mantenido una agenda activa en el mundo del entretenimiento.

La creadora de contenido ha participado en otros formatos de telerrealidad, mientras continúa fortaleciendo su presencia en redes sociales, donde comparte con frecuencia momentos de su vida personal y profesional.

Además, la influencer ha dedicado parte de su tiempo a disfrutar junto a su hijo, Juan José, con quien suele publicar fotografías y videos.

En los últimos meses también ha llamado la atención por su presencia en importantes eventos de moda, desfilando para reconocidas marcas y destacándose por el estilo y la imagen que proyecta en cada aparición pública.